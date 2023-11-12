12 ноября 2023

Свердловчане наладили поставки автобусных сидений в Индию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пиличев заявил, что свердловские предприниматели экспортируют в Индию продукты, сидения и стройматериалы
Пиличев заявил, что свердловские предприниматели экспортируют в Индию продукты, сидения и стройматериалы Фото:

Предприниматели из Свердловской области все активнее выходят на рынок Индии и стран Юго-Восточной Азии. В частности, экспортируют туда сидения для автобусов и оказывают услуги по проектированию помещений. Об этом на финальной встрече проекта «Екатеринбург международный» рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев.

«Юго-Восточная Азия и Индия — интересные рынки, куда в существующей экономической ситуации экспортировать перспективно. Малые и средние предприниматели из Свердловской области экспортируют туда продукты питания, сидения для автобусов, строительные материалы, услуги по проектированию жилых и технических помещений, оборудование, металлы», — отметил Пиличев.

С начала года Свердловским бизнесменам помогли заключить контракты с этими странами на 14 млн долларов. Ранее URA.RU сообщало, что за последний год экспорт товаров из Свердловской области в зарубежные страны вырос на 10-11%. Среди новых трендов — продажа за границу предметов роскоши и выход на рынок Африки.

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Предприниматели из Свердловской области все активнее выходят на рынок Индии и стран Юго-Восточной Азии. В частности, экспортируют туда сидения для автобусов и оказывают услуги по проектированию помещений. Об этом на финальной встрече проекта «Екатеринбург международный» рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев. «Юго-Восточная Азия и Индия — интересные рынки, куда в существующей экономической ситуации экспортировать перспективно. Малые и средние предприниматели из Свердловской области экспортируют туда продукты питания, сидения для автобусов, строительные материалы, услуги по проектированию жилых и технических помещений, оборудование, металлы», — отметил Пиличев. С начала года Свердловским бизнесменам помогли заключить контракты с этими странами на 14 млн долларов. Ранее URA.RU сообщало, что за последний год экспорт товаров из Свердловской области в зарубежные страны вырос на 10-11%. Среди новых трендов — продажа за границу предметов роскоши и выход на рынок Африки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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