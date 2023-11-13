Родные говорят о погибшем в Елани челябинском срочнике как о спокойном парне

Родные говорят о погибшем в воинской части в Елани (Свердловская область) солдате-срочнике из Челябинской области как о спокойном, веселом парне. Так Артема Булатова в разговоре с URA.RU охарактеризовал 13 ноября дядя погибшего Артур.
«Очень спокойный веселый парень, правда с острым на слово языком. Не верится, что он мог совершить суицид, хотя в качестве причины смерти нам называют именно эту причину», — сообщил Артур Булатов.
Он добавил, что Артем успел отслужить на срочной службе четыре месяца. В армии у него было офисная должность, составлял расписания, графики и что-то подобное. Дядя погибшего срочника добавил, что в среду, 16 ноября, в часть поедет отец Артема с представителем комитета солдатских матерей.
В военной части Елань Свердловской области погиб солдат из деревни Каинкуль Кунашакского района Челябинской области, проходящий срочную службу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области Юлии Сударенко. Дядя погибшего Артема Булатова Артур выложил в соцсети обращение, в котором указал на ряд странных обстоятельств, сопутствовавших гибели челябинца.
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