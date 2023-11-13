Родные говорят о погибшем в Елани челябинском срочнике как о спокойном парне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военные утверждают, что срочник совершил суицид Фото:

Родные говорят о погибшем в воинской части в Елани (Свердловская область) солдате-срочнике из Челябинской области как о спокойном, веселом парне. Так Артема Булатова в разговоре с URA.RU охарактеризовал 13 ноября дядя погибшего Артур.

«Очень спокойный веселый парень, правда с острым на слово языком. Не верится, что он мог совершить суицид, хотя в качестве причины смерти нам называют именно эту причину», — сообщил Артур Булатов.

Он добавил, что Артем успел отслужить на срочной службе четыре месяца. В армии у него было офисная должность, составлял расписания, графики и что-то подобное. Дядя погибшего срочника добавил, что в среду, 16 ноября, в часть поедет отец Артема с представителем комитета солдатских матерей.

В военной части Елань Свердловской области погиб солдат из деревни Каинкуль Кунашакского района Челябинской области, проходящий срочную службу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области Юлии Сударенко. Дядя погибшего Артема Булатова Артур выложил в соцсети обращение, в котором указал на ряд странных обстоятельств, сопутствовавших гибели челябинца.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родные говорят о погибшем в воинской части в Елани (Свердловская область) солдате-срочнике из Челябинской области как о спокойном, веселом парне. Так Артема Булатова в разговоре с URA.RU охарактеризовал 13 ноября дядя погибшего Артур. «Очень спокойный веселый парень, правда с острым на слово языком. Не верится, что он мог совершить суицид, хотя в качестве причины смерти нам называют именно эту причину», — сообщил Артур Булатов. Он добавил, что Артем успел отслужить на срочной службе четыре месяца. В армии у него было офисная должность, составлял расписания, графики и что-то подобное. Дядя погибшего срочника добавил, что в среду, 16 ноября, в часть поедет отец Артема с представителем комитета солдатских матерей. В военной части Елань Свердловской области погиб солдат из деревни Каинкуль Кунашакского района Челябинской области, проходящий срочную службу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области Юлии Сударенко. Дядя погибшего Артема Булатова Артур выложил в соцсети обращение, в котором указал на ряд странных обстоятельств, сопутствовавших гибели челябинца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...