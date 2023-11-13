Старший сын Кадырова занял высокий пост в министерстве спорта Чечни

Адама Кадырова назначили первым заместителем министра спорта Чечни

13 ноября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Второй сын Рамзана Кадырова получил высокий пост по власти Чеченской республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Старший сын главы Чечни (ЧР) Рамзана Кадырова Ахмат занял пост первого заместителя министра республики по культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов. Он отметил, что Ахмат Кадыров ранее возглавлял совет чеченского регионального отделения «Движения первых». «Сердечно поздравляю моего дорогого племянника, внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмата Кадыров с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике», — написал Магомед Даудов в своем telegram-канале. По его словам, старший сын Рамзана Кадырова улучшит работу министерства по вопросам развития спорта, молодежной политики и патриотического воспитания. Ахмат стал четвертым ребенком Кадырова, который занимает высокий пост во власти чеченской республики. Старшая дочь Айшат Кадырова с 2021 года возглавляет региональное министерство культуры. 20-летняя Карина (Хадижат) Кадырова в 2020 году заняла пост руководителя департамента дошкольного образования Грозного. В ноябре 2023 года 15-летний Адам Кадыров стал начальником обеспечения отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Ранее сыновей главы Чечни наградили высшими ордерами парламента республики «Даймекхан Сий» («Честь отечества»). Их вручили Ахмату, Эли и Адаму Кадыровым, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Старший сын главы Чечни (ЧР) Рамзана Кадырова Ахмат занял пост первого заместителя министра республики по культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов. Он отметил, что Ахмат Кадыров ранее возглавлял совет чеченского регионального отделения «Движения первых». «Сердечно поздравляю моего дорогого племянника, внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмата Кадыров с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике», — написал Магомед Даудов в своем telegram-канале. По его словам, старший сын Рамзана Кадырова улучшит работу министерства по вопросам развития спорта, молодежной политики и патриотического воспитания. Ахмат стал четвертым ребенком Кадырова, который занимает высокий пост во власти чеченской республики. Старшая дочь Айшат Кадырова с 2021 года возглавляет региональное министерство культуры. 20-летняя Карина (Хадижат) Кадырова в 2020 году заняла пост руководителя департамента дошкольного образования Грозного. В ноябре 2023 года 15-летний Адам Кадыров стал начальником обеспечения отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Ранее сыновей главы Чечни наградили высшими ордерами парламента республики «Даймекхан Сий» («Честь отечества»). Их вручили Ахмату, Эли и Адаму Кадыровым, передает RT.