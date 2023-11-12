Жителям ЯНАО не хватает общественных туалетов

Жители Салехарда жалуются на закрытые общественные туалеты

В столице Ямала не работают общественные санузлы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) остро встала проблема отсутствия общественных санитарных узлов. Салехардцы пишут в социальной сети «ВКонтакте» о том, что многие уборные города закрыты.

«Очень захотелось в туалет, зашла в „Дары Ямала“, так как второй этаж был на ремонте. Продавец сказал, что второй этаж закрыт, туалета нет. Пришлось бежать до музея Шемановского. В общественных местах не пускают людей в туалет!» — написала жительница города в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие горожане поддержали автора поста. «Стыдно, столица Ямала, 21-й век! Где общественные туалеты в городе?» — возмутилась Ольга Гриненко. «В магазине „Детский мир“ меня тоже не пустили с ребенком! Практически везде не пускают, либо везде грязь», — рассказала Маришка Боняк. «Ужасно. Естественная нужда! Где общественные туалеты?» — написала Nataliy Nataly. «Да, с туалетами беда! В прошлом году на день города стояла машина с уборными. Была туда огромнейшая очередь, не пробраться», — отметила Asya Tadibe.

В мэрии корреспонденту URA.RU рассказали, какие общественные санузлы работают в городе. «Работает общественный туалет у ЦКиС „Геолог“ — ежедневно до 21:00. Общественные туалеты в городском саду и Обдорском остроге работают во время проведения там мероприятий. Во время проведения массовых праздничных мероприятий организуется работа выездного санитарного комплекса», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о жалобах жителей поселка Панаевска (ЯНАО) окружному губернатору Дмитрию Артюхову. В аэропорту долгое время не работали уборные.