Когда будут выборы президента в России

Выборы президента РФ, вероятно, пройдут 17 марта
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Софвед России, вероятно, объявит дату президентских выборов 13 декабря. Об этом рассказал источник РИА Новости, отметив, что дата голосования, предварительно, будет назначена на 17 марта 2024 года.
«СФ может 13 декабря объявить дату выборов президента России. Предположительно, на 17 марта 2024 года», — рассказал информатор агентства.
Нынешний глава РФ Владимир Путин еще не сообщал о своем желании участвовать в выборах. Однако уже сейчас обсуждается состав группы для его выдвижения.
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