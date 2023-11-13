Когда будут выборы президента в России

РИАН: Совфед в декабре назначит дату президентских выборов на 17 марта
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Выборы президента РФ, вероятно, пройдут 17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Софвед России, вероятно, объявит дату президентских выборов 13 декабря. Об этом рассказал источник РИА Новости, отметив, что дата голосования, предварительно, будет назначена на 17 марта 2024 года.

«СФ может 13 декабря объявить дату выборов президента России. Предположительно, на 17 марта 2024 года», — рассказал информатор агентства.

Нынешний глава РФ Владимир Путин еще не сообщал о своем желании участвовать в выборах. Однако уже сейчас обсуждается состав группы для его выдвижения.

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Софвед России, вероятно, объявит дату президентских выборов 13 декабря. Об этом рассказал источник РИА Новости, отметив, что дата голосования, предварительно, будет назначена на 17 марта 2024 года. «СФ может 13 декабря объявить дату выборов президента России. Предположительно, на 17 марта 2024 года», — рассказал информатор агентства. Нынешний глава РФ Владимир Путин еще не сообщал о своем желании участвовать в выборах. Однако уже сейчас обсуждается состав группы для его выдвижения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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