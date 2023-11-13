«Коммерсант» узнал о работе над составом группы по выдвижению Путина на выборы

13 ноября 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Путин пока не объявил о своем участии в президентских выборах 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Формирование инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на предстоящие президентские выборы находится в стадии обсуждения. По информации источника из АП, пока нет даже предварительного состава. «В администрации президента обсуждают состав будущей инициативной группы для выдвижения на выборы президента России Владимира Путина. Даже предварительного итогового состава группы пока нет, идет обсуждение», — передает информацию от источника « Коммерсант ». В состав инициативной группы войдут различные представители общества, имеющие влияние на свою аудиторию. Пока Путин не объявил о своем участии в выборах, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Несмотря на это, при планировании кампании АП исходит из того, что нынешний глава государства примет в ней участие. В преддверии президентских выборов Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. Она назначена на 14 декабря. Подобные встречи не проводились с начала спецоперации.

Формирование инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на предстоящие президентские выборы находится в стадии обсуждения. По информации источника из АП, пока нет даже предварительного состава. «В администрации президента обсуждают состав будущей инициативной группы для выдвижения на выборы президента России Владимира Путина. Даже предварительного итогового состава группы пока нет, идет обсуждение», — передает информацию от источника «Коммерсант». В состав инициативной группы войдут различные представители общества, имеющие влияние на свою аудиторию. Пока Путин не объявил о своем участии в выборах, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Несмотря на это, при планировании кампании АП исходит из того, что нынешний глава государства примет в ней участие. В преддверии президентских выборов Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. Она назначена на 14 декабря. Подобные встречи не проводились с начала спецоперации.