АИР хочет войти в число кредиторов челябинского экс-губернатора Дубровского

Экс-губернатор Дубровский находится за границей и не комментирует судебные процессы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Признанное банкротом «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР), подведомственное минэкономразвития региона, пытается войти в число кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда, где рассматривается процесс о финансовой несостоятельности бывшего главы региона

«Подано ходатайство об установлении размера требований кредиторов. Заявление поступило 13 ноября от АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», — указано в картотеке. Заявление, поданное конкурсным управляющим АИР Алексеем Пивоваровым, пока не принято к производству.

АИР признали банкротом в сентябре 2022 года. Миллиардный долг перед налоговиками скопился, когда регионом руководил Борис Дубровский. Пивоваров считает, что сумму долга в рамках субсидиарной ответственности должны выплатить правительство, 11 бывших членов наблюдательного совета АИР и Дубровский как экс-руководитель региона. Он уже подал соответствующее ходатайство в рамках банкротства агентства.

Дубровский, по мнению Пивоварова, должен выплатить 412 миллионов 93 тысячи рублей. Теперь эту сумму Пивоваров намерен предъявить экс-губернатору и в рамках банкротства самого бывшего главы региона.

Сам экс-губернатор признан финансово несостоятельным из-за задолженности перед семейной фирмой «Монтажник», также обанкроченной. Банкротом стал и его сын, Александр Дубровский. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.