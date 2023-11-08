Имущество челябинского экс-губернатора Дубровского выставят на торги

Имущество экс-губернатора Бориса Дубровского продадут с молотка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Решением собрания кредиторов имущество челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом, выставят на торги для расплаты с кредиторами. Об этом URA.RU сообщил один из участников собрания.

«Было принято решение не утверждать плана реструктуризации долгов, а выставить на продажу то имущество, что имеется у должника. В перечень имущества входит недвижимость», — рассказал участник.

В числе объектов недвижимости на Севере значатся три строения общей площадью более трехсот квадратных метров и общей кадастровой стоимостью более 12 млн рублей в Ханты-Мансийском автономном округе. Также за Дубровским числится земля с домиком 12 квадратных метров в Магнитогорске и квартира площадью 35 квадратных метров в Троицке.

Основным кредитором Дубровского является семейная фирма ПО «Монтажник». Дубровский не вернул «Монтажнику» 34,5 миллиона рублей. По требованию конкурсного управляющего фирмы Елены Соломки экс-губернатор признан банкротом. Так же свои претензии предъявили налоговики, выставив неоплаченный счет по налогам на 31 тысячу 1823 рубля. В число кредиторов Дубровского пытается войти московский юрист Кирилл Мухин из-за неоплаченного счета на адвокатские услуги. Суд ходатайство Мухина пока не рассмотрел.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году. На тот момент компания была успешной, с многомиллионными оборотами, а сам Дубровский руководил регионом. Уже после отставки Дубровского, летом 2020 года, «Монтажник» признали банкротом. Банкротом стал также сын экс-губернатора Александр. Финансово несостоятельной также признали фирму Дубровского-младшего «ЧСК». Дубровский-старший в настоящее время находится за границей. Семья экс-губернатора от общения со СМИ отказывается.