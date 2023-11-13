Economist: потери ВСУ в конфликте с РФ оцениваются в 190 тысяч

13 ноября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Во время СВО погибло около 70 тысяч украинских солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат. Из них 120 тысяч получили ранения, около 70 тысяч погибло. А в связи с призывом мужской части населения на фронт растет спрос на работников в тех секторах, где преобладает мужская рабочая сила. Об этом сообщает журнал The Economist. «По оценкам американских чиновников, в конфликте погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения. По мере того как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины», — говорится в материале . Порядка 4,8 миллиона украинцев потеряли работу. По информации журнала, уровень безработицы в стране составляет 18,4%. Это значительно выше, чем было до начала СВО. Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины за сутки составили порядка 760 убитых и раненых. ВС РФ не дала украинской армии продвинуться вперед на всех направлениях. Только на Купянском направлении ВСУ потеряли 125 военных. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и радиолокационная станция, передает «Национальная служба новостей».

Во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат. Из них 120 тысяч получили ранения, около 70 тысяч погибло. А в связи с призывом мужской части населения на фронт растет спрос на работников в тех секторах, где преобладает мужская рабочая сила. Об этом сообщает журнал The Economist. «По оценкам американских чиновников, в конфликте погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения. По мере того как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины», — говорится в материале. Порядка 4,8 миллиона украинцев потеряли работу. По информации журнала, уровень безработицы в стране составляет 18,4%. Это значительно выше, чем было до начала СВО. Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины за сутки составили порядка 760 убитых и раненых. ВС РФ не дала украинской армии продвинуться вперед на всех направлениях. Только на Купянском направлении ВСУ потеряли 125 военных. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и радиолокационная станция, передает «Национальная служба новостей».