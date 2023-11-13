Economist: потери ВСУ в конфликте с РФ оцениваются в 190 тысяч

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Во время СВО погибло около 70 тысяч украинских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат. Из них 120 тысяч получили ранения, около 70 тысяч погибло. А в связи с призывом мужской части населения на фронт растет спрос на работников в тех секторах, где преобладает мужская рабочая сила. Об этом сообщает журнал The Economist.

«По оценкам американских чиновников, в конфликте погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения. По мере того как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины», — говорится в материале. Порядка 4,8 миллиона украинцев потеряли работу. По информации журнала, уровень безработицы в стране составляет 18,4%. Это значительно выше, чем было до начала СВО.

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины за сутки составили порядка 760 убитых и раненых. ВС РФ не дала украинской армии продвинуться вперед на всех направлениях. Только на Купянском направлении ВСУ потеряли 125 военных. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и радиолокационная станция, передает «Национальная служба новостей».

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Во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат. Из них 120 тысяч получили ранения, около 70 тысяч погибло. А в связи с призывом мужской части населения на фронт растет спрос на работников в тех секторах, где преобладает мужская рабочая сила. Об этом сообщает журнал The Economist. «По оценкам американских чиновников, в конфликте погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения. По мере того как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины», — говорится в материале. Порядка 4,8 миллиона украинцев потеряли работу. По информации журнала, уровень безработицы в стране составляет 18,4%. Это значительно выше, чем было до начала СВО. Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины за сутки составили порядка 760 убитых и раненых. ВС РФ не дала украинской армии продвинуться вперед на всех направлениях. Только на Купянском направлении ВСУ потеряли 125 военных. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и радиолокационная станция, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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