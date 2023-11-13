Во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат. Из них 120 тысяч получили ранения, около 70 тысяч погибло. А в связи с призывом мужской части населения на фронт растет спрос на работников в тех секторах, где преобладает мужская рабочая сила. Об этом сообщает журнал The Economist.
«По оценкам американских чиновников, в конфликте погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения. По мере того как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины», — говорится в материале. Порядка 4,8 миллиона украинцев потеряли работу. По информации журнала, уровень безработицы в стране составляет 18,4%. Это значительно выше, чем было до начала СВО.
Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины за сутки составили порядка 760 убитых и раненых. ВС РФ не дала украинской армии продвинуться вперед на всех направлениях. Только на Купянском направлении ВСУ потеряли 125 военных. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и радиолокационная станция, передает «Национальная служба новостей».
Во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат. Из них 120 тысяч получили ранения, около 70 тысяч погибло. А в связи с призывом мужской части населения на фронт растет спрос на работников в тех секторах, где преобладает мужская рабочая сила. Об этом сообщает журнал The Economist. «По оценкам американских чиновников, в конфликте погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения. По мере того как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины», — говорится в материале. Порядка 4,8 миллиона украинцев потеряли работу. По информации журнала, уровень безработицы в стране составляет 18,4%. Это значительно выше, чем было до начала СВО. Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины за сутки составили порядка 760 убитых и раненых. ВС РФ не дала украинской армии продвинуться вперед на всех направлениях. Только на Купянском направлении ВСУ потеряли 125 военных. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и радиолокационная станция, передает «Национальная служба новостей».