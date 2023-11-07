ВСУ за сутки лишились 760 бойцов, пытаясь безуспешно продвинуться вперед

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Армия РФ отразила семь атак ВСУ на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки потери ВСУ составили до 760 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Суммарно за сутки ВСУ лишились 760 военных. «На Краснолиманском — 170, на донецком — 245, на купянском — 160, на южнодонецком — 70, на запорожском — 60, на херсонском — 55», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Армия России не дала ВСУ продвинуться вперед на всех направлениях. Больше всего атак было отражено на донецком.

Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный не могут договориться насчет конца контрнаступления. Залужный утверждает, что оно зашло в тупик, Зеленский иного мнения.

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За сутки потери ВСУ составили до 760 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Суммарно за сутки ВСУ лишились 760 военных. «На Краснолиманском — 170, на донецком — 245, на купянском — 160, на южнодонецком — 70, на запорожском — 60, на херсонском — 55», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Армия России не дала ВСУ продвинуться вперед на всех направлениях. Больше всего атак было отражено на донецком. Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный не могут договориться насчет конца контрнаступления. Залужный утверждает, что оно зашло в тупик, Зеленский иного мнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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