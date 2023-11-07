ВСУ за сутки лишились 760 бойцов, пытаясь безуспешно продвинуться вперед

07 ноября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Армия РФ отразила семь атак ВСУ на донецком направлении Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки потери ВСУ составили до 760 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Суммарно за сутки ВСУ лишились 760 военных. «На Краснолиманском — 170, на донецком — 245, на купянском — 160, на южнодонецком — 70, на запорожском — 60, на херсонском — 55», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале . Армия России не дала ВСУ продвинуться вперед на всех направлениях. Больше всего атак было отражено на донецком. Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный не могут договориться насчет конца контрнаступления. Залужный утверждает, что оно зашло в тупик, Зеленский иного мнения.

За сутки потери ВСУ составили до 760 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Суммарно за сутки ВСУ лишились 760 военных. «На Краснолиманском — 170, на донецком — 245, на купянском — 160, на южнодонецком — 70, на запорожском — 60, на херсонском — 55», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Армия России не дала ВСУ продвинуться вперед на всех направлениях. Больше всего атак было отражено на донецком. Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный не могут договориться насчет конца контрнаступления. Залужный утверждает, что оно зашло в тупик, Зеленский иного мнения.