Сергей Жуков устроит караоке-баттл с екатеринбуржцами

14 ноября 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Чтобы спеть с Жуковым, екатеринбуржцам придется пройти этап отбора Фото: Александр Мамаев © URA.RU На открытии «Руки ВВерх! Бар» певец Сергей Жуков проведет караоке-баттл с одним из екатеринбуржцев, который выиграет в отборочном этапе музыкального конкурса до 2 декабря. Об этом URA.RU рассказали представители лидера группы «Руки Вверх». «Сергей Жуков пригласит на сцену одного из гостей — победителя караоке-конкурса „Спой вместе с Жуковым“. Такой подарок горожанам от владельца клуба — исключительное решение в честь праздника, посвященного официальному открытию», — рассказали организаторы мероприятия. Запуск бара намечен на 2 декабря, музыкальное соревнование будет проходить с 1 по 30 ноября. По словам Жукова, он рад, что наконец-то и в столице Урала появится «Руки ВВерх! Бар». «Екатеринбург долгие годы считается сердцем русского рока. Но я точно знаю, что музыку нашей группы любят в вашем городе — недаром мы год за годом собираем аншлаги на концертах», — заявил музыкант. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месте легендарного клуба «Синий жук» откроется заведение от Сергея Жукова из группы «Руки ВВерх». Это уже вторая попытка музыканта начать гастробизнес в столице Урала — ранее он планировал открыть бар в 2016 году.

На открытии «Руки ВВерх! Бар» певец Сергей Жуков проведет караоке-баттл с одним из екатеринбуржцев, который выиграет в отборочном этапе музыкального конкурса до 2 декабря. Об этом URA.RU рассказали представители лидера группы «Руки Вверх». «Сергей Жуков пригласит на сцену одного из гостей — победителя караоке-конкурса „Спой вместе с Жуковым“. Такой подарок горожанам от владельца клуба — исключительное решение в честь праздника, посвященного официальному открытию», — рассказали организаторы мероприятия. Запуск бара намечен на 2 декабря, музыкальное соревнование будет проходить с 1 по 30 ноября. По словам Жукова, он рад, что наконец-то и в столице Урала появится «Руки ВВерх! Бар». «Екатеринбург долгие годы считается сердцем русского рока. Но я точно знаю, что музыку нашей группы любят в вашем городе — недаром мы год за годом собираем аншлаги на концертах», — заявил музыкант. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месте легендарного клуба «Синий жук» откроется заведение от Сергея Жукова из группы «Руки ВВерх». Это уже вторая попытка музыканта начать гастробизнес в столице Урала — ранее он планировал открыть бар в 2016 году.