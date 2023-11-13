В Тюмени не стали увольнять кондуктора, отказавшего в проезде матери с младенцем

14 ноября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Ранее тюменку с младенцем не пустили в общественный транспорт, так как там не было места для коляски Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени отказались увольнять кондуктора, который не пустил в автобус мать с коляской. Об этом URA.RU рассказали в тюменском ПАТП. Ранее тюменку с младенцем не пустили в общественный транспорт, так как там не было места для коляски. «Кондуктором было отказано в посадке в транспортное средство, пассажирам с ребенком в детской коляске предложено подождать другой автобус, так как конструкцией данного транспорта не предусмотрены места для перевозки детских колясок в разобранном виде. <…> Тем не менее, в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей по культуре общения с пассажирам, к кондуктору в установленные законом сроки будет применено дисциплинарное взыскание (выговор или замечание)», — сообщили агентству в ПАТП. Там же добавили, что с персоналом проведена беседа по недопущению ситуаций, которые могут повлечь жалобы со стороны пассажиров. Также отмечается, что перевозчик вправе отказать тюменцам в провозе ручной клади, если она будет мешать пассажирам при входе и выходе из автобуса.

В Тюмени отказались увольнять кондуктора, который не пустил в автобус мать с коляской. Об этом URA.RU рассказали в тюменском ПАТП. Ранее тюменку с младенцем не пустили в общественный транспорт, так как там не было места для коляски. «Кондуктором было отказано в посадке в транспортное средство, пассажирам с ребенком в детской коляске предложено подождать другой автобус, так как конструкцией данного транспорта не предусмотрены места для перевозки детских колясок в разобранном виде. <…> Тем не менее, в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей по культуре общения с пассажирам, к кондуктору в установленные законом сроки будет применено дисциплинарное взыскание (выговор или замечание)», — сообщили агентству в ПАТП. Там же добавили, что с персоналом проведена беседа по недопущению ситуаций, которые могут повлечь жалобы со стороны пассажиров. Также отмечается, что перевозчик вправе отказать тюменцам в провозе ручной клади, если она будет мешать пассажирам при входе и выходе из автобуса.