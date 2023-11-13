13 ноября 2023

В Тюмени не стали увольнять кондуктора, отказавшего в проезде матери с младенцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, автобус, общественный транспорт, бабушка, пенсионеры
Ранее тюменку с младенцем не пустили в общественный транспорт, так как там не было места для коляски Фото:

В Тюмени отказались увольнять кондуктора, который не пустил в автобус мать с коляской. Об этом URA.RU рассказали в тюменском ПАТП. Ранее тюменку с младенцем не пустили в общественный транспорт, так как там не было места для коляски.

«Кондуктором было отказано в посадке в транспортное средство, пассажирам с ребенком в детской коляске предложено подождать другой автобус, так как конструкцией данного транспорта не предусмотрены места для перевозки детских колясок в разобранном виде. <…> Тем не менее, в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей по культуре общения с пассажирам, к кондуктору в установленные законом сроки будет применено дисциплинарное взыскание (выговор или замечание)», — сообщили агентству в ПАТП.

Там же добавили, что с персоналом проведена беседа по недопущению ситуаций, которые могут повлечь жалобы со стороны пассажиров. Также отмечается, что перевозчик вправе отказать тюменцам в провозе ручной клади, если она будет мешать пассажирам при входе и выходе из автобуса.

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В Тюмени отказались увольнять кондуктора, который не пустил в автобус мать с коляской. Об этом URA.RU рассказали в тюменском ПАТП. Ранее тюменку с младенцем не пустили в общественный транспорт, так как там не было места для коляски. «Кондуктором было отказано в посадке в транспортное средство, пассажирам с ребенком в детской коляске предложено подождать другой автобус, так как конструкцией данного транспорта не предусмотрены места для перевозки детских колясок в разобранном виде. <…> Тем не менее, в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей по культуре общения с пассажирам, к кондуктору в установленные законом сроки будет применено дисциплинарное взыскание (выговор или замечание)», — сообщили агентству в ПАТП. Там же добавили, что с персоналом проведена беседа по недопущению ситуаций, которые могут повлечь жалобы со стороны пассажиров. Также отмечается, что перевозчик вправе отказать тюменцам в провозе ручной клади, если она будет мешать пассажирам при входе и выходе из автобуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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