В Тюмени не стали увольнять кондуктора, отказавшего в проезде матери с младенцем

В Тюмени отказались увольнять кондуктора, который не пустил в автобус мать с коляской. Об этом URA.RU рассказали в тюменском ПАТП. Ранее тюменку с младенцем не пустили в общественный транспорт, так как там не было места для коляски.
«Кондуктором было отказано в посадке в транспортное средство, пассажирам с ребенком в детской коляске предложено подождать другой автобус, так как конструкцией данного транспорта не предусмотрены места для перевозки детских колясок в разобранном виде. <…> Тем не менее, в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей по культуре общения с пассажирам, к кондуктору в установленные законом сроки будет применено дисциплинарное взыскание (выговор или замечание)», — сообщили агентству в ПАТП.
Там же добавили, что с персоналом проведена беседа по недопущению ситуаций, которые могут повлечь жалобы со стороны пассажиров. Также отмечается, что перевозчик вправе отказать тюменцам в провозе ручной клади, если она будет мешать пассажирам при входе и выходе из автобуса.
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