12 ноября 2023

Мэрия курганского города заставляет частника через суд отремонтировать старое здание

Мэрия Шадринска через суд обязывает частника отремонтировать здание универмага
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , памятник архитектуры, старинное здание, город шадринск
Ремонт здания задерживается, из-за того, что собственник не хочет его ремонтировать (фото из архива) Фото:

Администрация Шадринска судится с владельцем универмага по улице Комсомольской в Шадринске. Так в горадминистрации ответили на запрос местного жителя, который заявил, что старое здание портит вид города. Информация размещена на странице главы города Антона Мокана в соцсети «ВКонтакте».

«Между собственником универмага и администрацией города идет судебное разбирательство, поэтому назвать точную дату проведения ремонта не представляется возможным», — ответила мэрия шадринцу. С их слов, они не должны заниматься его ремонтом, и через суд обязывают собственника провести работы. Также житель поинтересовался, почему не ведется ремонт здания почты на улице Комсомольской. Представители мэрии ответили, что объект находится в федеральной собственности и сейчас идут переговоры о включении здания в программу ремонта.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске разрушаются исторические дома. После критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова в городе было отремонтировано шесть исторических зданий, которые являются объектами культурного наследия.

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Администрация Шадринска судится с владельцем универмага по улице Комсомольской в Шадринске. Так в горадминистрации ответили на запрос местного жителя, который заявил, что старое здание портит вид города. Информация размещена на странице главы города Антона Мокана в соцсети «ВКонтакте». «Между собственником универмага и администрацией города идет судебное разбирательство, поэтому назвать точную дату проведения ремонта не представляется возможным», — ответила мэрия шадринцу. С их слов, они не должны заниматься его ремонтом, и через суд обязывают собственника провести работы. Также житель поинтересовался, почему не ведется ремонт здания почты на улице Комсомольской. Представители мэрии ответили, что объект находится в федеральной собственности и сейчас идут переговоры о включении здания в программу ремонта. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске разрушаются исторические дома. После критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова в городе было отремонтировано шесть исторических зданий, которые являются объектами культурного наследия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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