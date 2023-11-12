Мэрия курганского города заставляет частника через суд отремонтировать старое здание

Мэрия Шадринска через суд обязывает частника отремонтировать здание универмага

Ремонт здания задерживается, из-за того, что собственник не хочет его ремонтировать (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Шадринска судится с владельцем универмага по улице Комсомольской в Шадринске. Так в горадминистрации ответили на запрос местного жителя, который заявил, что старое здание портит вид города. Информация размещена на странице главы города Антона Мокана в соцсети «ВКонтакте».

«Между собственником универмага и администрацией города идет судебное разбирательство, поэтому назвать точную дату проведения ремонта не представляется возможным», — ответила мэрия шадринцу. С их слов, они не должны заниматься его ремонтом, и через суд обязывают собственника провести работы. Также житель поинтересовался, почему не ведется ремонт здания почты на улице Комсомольской. Представители мэрии ответили, что объект находится в федеральной собственности и сейчас идут переговоры о включении здания в программу ремонта.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске разрушаются исторические дома. После критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова в городе было отремонтировано шесть исторических зданий, которые являются объектами культурного наследия.