Путин оценил готовность электросетей к зиме

13 ноября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Путин обсудил с Рюминым подготовку к осенне-зимнему периоду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин оценил готовность электросетевого комплекса России к работе в осенне-зимний период. На встрече с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым, которая состоялась 13 ноября, он заметил, что объемы ремонтных работ на сетях выросли. «В компании свыше 500 тысяч подстанций, почти 2,5 миллиона километров электросетей. Компания огромная. [Отремонтированных сетей в этом году] больше, чем в прошлом», — заметил Путин. Действительно, как сообщил глава «Россетей», на ремонтные работы в 2023 году было потрачено свыше 90 млрд рублей — это больше, чем годом ранее: в 2022 году направлено 86,5 млрд рублей. Это повышает стабильность энергоснабжения населения и других потребителей: по словам Андрея Рюмина, в осенне-зимний период 2022—2023 годов отключений электроэнергии в России было меньше, чем в сезон 2021—2022 годов. «Но, конечно, не все вопросы надежности решены. У нас есть ряд регионов, где очень ветхие сети и очень высокая изношенность сетей — больше 75 процентов. Здесь, конечно, большее количество отключений в осенне-зимний период, когда неблагоприятные природные явления. Также износ сетей влияет и на отключение в летние периоды, в жару», — сообщил Рюмин. Это касается и новых регионов, где отмечается высокая изношенность электросетей. Там ведется постепенное восстановление электрохозяйства. «Мы восстановили электроснабжение более 1000 многоквартирных домов, более 37 тысяч домов ИЖС, более 40 школ и детских садов. Также восстановили электроснабжение объектов ЖКХ и соцобъектов: насосных станций, котельных, больниц, поликлиник», — пояснил Рюмин. Внимание президента Путина к ситуации в электросетевом комплексе страны в преддверии зимы связано с тем, что именно в этот период проявляется большая часть проблем коммунального хозяйства, пояснил URA.RU заместитель директора Центра управления ЖКХ Евгений Блех. «Россия — страна зимняя, и все проблемы в ЖКХ начинают „говорить“ именно зимой. „Россети“ играют существенную роль в системе коммунального хозяйства. Нарушение подачи электроэнергии в жилой и коммунальный сектор зимой — это нарушение комфорта проживания, что вызывает недовольство людей», — отметил Блех. В предыдущий раз президент РФ Владимир Путин и глава правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин встречались в июле 2022 года. Тогда глава компании рассказал о принятых мерах по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин оценил готовность электросетевого комплекса России к работе в осенне-зимний период. На встрече с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым, которая состоялась 13 ноября, он заметил, что объемы ремонтных работ на сетях выросли. «В компании свыше 500 тысяч подстанций, почти 2,5 миллиона километров электросетей. Компания огромная. [Отремонтированных сетей в этом году] больше, чем в прошлом», — заметил Путин. Действительно, как сообщил глава «Россетей», на ремонтные работы в 2023 году было потрачено свыше 90 млрд рублей — это больше, чем годом ранее: в 2022 году направлено 86,5 млрд рублей. Это повышает стабильность энергоснабжения населения и других потребителей: по словам Андрея Рюмина, в осенне-зимний период 2022—2023 годов отключений электроэнергии в России было меньше, чем в сезон 2021—2022 годов. «Но, конечно, не все вопросы надежности решены. У нас есть ряд регионов, где очень ветхие сети и очень высокая изношенность сетей — больше 75 процентов. Здесь, конечно, большее количество отключений в осенне-зимний период, когда неблагоприятные природные явления. Также износ сетей влияет и на отключение в летние периоды, в жару», — сообщил Рюмин. Это касается и новых регионов, где отмечается высокая изношенность электросетей. Там ведется постепенное восстановление электрохозяйства. «Мы восстановили электроснабжение более 1000 многоквартирных домов, более 37 тысяч домов ИЖС, более 40 школ и детских садов. Также восстановили электроснабжение объектов ЖКХ и соцобъектов: насосных станций, котельных, больниц, поликлиник», — пояснил Рюмин. Внимание президента Путина к ситуации в электросетевом комплексе страны в преддверии зимы связано с тем, что именно в этот период проявляется большая часть проблем коммунального хозяйства, пояснил URA.RU заместитель директора Центра управления ЖКХ Евгений Блех. «Россия — страна зимняя, и все проблемы в ЖКХ начинают „говорить“ именно зимой. „Россети“ играют существенную роль в системе коммунального хозяйства. Нарушение подачи электроэнергии в жилой и коммунальный сектор зимой — это нарушение комфорта проживания, что вызывает недовольство людей», — отметил Блех. В предыдущий раз президент РФ Владимир Путин и глава правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин встречались в июле 2022 года. Тогда глава компании рассказал о принятых мерах по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса.