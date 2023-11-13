Курганцы завышают цену на аренду квартир

Специалисты по недвижимости отметили высокий спрос на аренду квартир, который повлиял на цену предложения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Собственники курганских квартир, сдавая жилье, завышают цену за месяц проживания. Об этом URA.RU рассказали специалисты в сфере продажи и аренды недвижимости.

«Ипотека становится недоступнее и люди начинают арендовать жилье. На один объект может претендовать несколько человек. Из них собственник выбирает наиболее выгодное для себя предложение», — пояснила гендиректор агентства недвижимости Best Realt Кристина Козлова.

Козлова также добавила, что цена длительной аренды выросла на все объекты, в том числе комнаты в общежитии. Кроме сложностей получить ипотечный кредит, как отметила гендиректор, в отсутствии конкуренции на рынке недвижимости в Кургане, в сравнении с областными центрами соседних регионов, растет цена за квадратный метр в новостройках.

Риелтор агентства недвижимости «Полезные люди» Елена Безгодова рассказала, что цена на аренду выставляется на основе текущего состояния рынка. Хотя, как она также отметила, бывают случаи, когда цена действительно может быть завышена, но рынок это допускает. «Если люди приходят и соглашаются на эти условия, то нет завышения, это нормально. На этом рынке обо всем надо договариваться. Если вижу, что квартира в плохом состоянии, конечно, рекомендую снизить цену», — прокомментировала Безгодова.

Ранее URA.RU писало, что курганцы стали повышать цены на продажу вторичного жилья. Итоговая цена продажи значительно ниже первоначального предложения.