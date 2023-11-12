Мигранты используют Telegram, чтобы прятаться от тюменских силовиков

Мигранты предупреждают друг друга о рейдах, которые проводят тюменские силовики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мигранты создали закрытые чаты в мессенджере Telegram, чтобы оперативно обмениваться информацией о рейдах, которые проводят тюменские силовики. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Telegram мигрантами были созданы несколько крупных сообществ, в которых они обмениваются различной информацией. В том числе касающейся рейдов, которые проводятся правоохранительными органами. Чаты закрыты для посторонних людей», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что новые участники добавляются в закрытые чаты мигрантов только после тщательной проверки. Ее проводят администраторы указанных сообществ. Комментарий правоохранительных структур ожидаются.

Ранее агентство писало о том, что тюменские силовики начали проводить массовые проверки в местах проживания мигрантов. На этом фоне многие иностранцы, приехавшие в Тюменскую область из ближнего зарубежья, решили покинуть территорию региона.