Пермяков зовут работать в аэропорты на зарплату в 300 тысяч рублей

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, летное поле, самолет, сотрудники аэропорт
Сотрудникам необходимо заниматься выполнением вспомогательных работ на территории аэропортов Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих в аэропортах Москвы. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить до 300 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Разнорабочие в аэропорты столицы. Обязанности — выполнение вспомогательных работ, задания выдают бригадиры. Ставка за смену — до пяти тысяч рублей. Сроки вахты — от 15 до 60 смен. Предпочтительнее трудоустраиваться на двухмесячную вахту. Зарплата за нее составит 300 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на бесплатном сайте бесплатных объявлений.

Разнорабочим обещают предоставить за счет работодателя питание и жилье. Жить вахтовики будут в комнатах с душевыми, туалетами и необходимой бытовой техникой. Обязательные для трудоустройства условия — возраст от 18 лет и гражданство РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают мыть самолеты Superjet, Airbus и Boeing в московских аэропортах за 280 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить за 60 отработанных смен.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих в аэропортах Москвы. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить до 300 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края. Разнорабочие в аэропорты столицы. Обязанности — выполнение вспомогательных работ, задания выдают бригадиры. Ставка за смену — до пяти тысяч рублей. Сроки вахты — от 15 до 60 смен. Предпочтительнее трудоустраиваться на двухмесячную вахту. Зарплата за нее составит 300 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на бесплатном сайте бесплатных объявлений. Разнорабочим обещают предоставить за счет работодателя питание и жилье. Жить вахтовики будут в комнатах с душевыми, туалетами и необходимой бытовой техникой. Обязательные для трудоустройства условия — возраст от 18 лет и гражданство РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают мыть самолеты Superjet, Airbus и Boeing в московских аэропортах за 280 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить за 60 отработанных смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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