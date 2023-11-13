Пермяков зовут работать в аэропорты на зарплату в 300 тысяч рублей

Сотрудникам необходимо заниматься выполнением вспомогательных работ на территории аэропортов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих в аэропортах Москвы. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить до 300 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Разнорабочие в аэропорты столицы. Обязанности — выполнение вспомогательных работ, задания выдают бригадиры. Ставка за смену — до пяти тысяч рублей. Сроки вахты — от 15 до 60 смен. Предпочтительнее трудоустраиваться на двухмесячную вахту. Зарплата за нее составит 300 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на бесплатном сайте бесплатных объявлений.

Разнорабочим обещают предоставить за счет работодателя питание и жилье. Жить вахтовики будут в комнатах с душевыми, туалетами и необходимой бытовой техникой. Обязательные для трудоустройства условия — возраст от 18 лет и гражданство РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают мыть самолеты Superjet, Airbus и Boeing в московских аэропортах за 280 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить за 60 отработанных смен.