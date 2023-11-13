Полиция разберет инцидент с челябинцем, вставшим с топором на защиту дочери

13 ноября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Полиция проведет проверку по опубликованной в социальной сети информации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская полиция детально разберет ситуацию, произошедшую на дороге в поселке РМЗ в Копейске, когда мужчине пришлось с помощью топора отгонять толпу от автомобиля своей дочери. Как сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, будет дана оценка действиям обеих сторон. «Начата проверка по размещенной в социальной сети информации. Будут установлены все участники инцидента и обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве уточнили, что при проверке будет дана оценка действиям обеих сторон. По окончании проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Мужчина с топором в руках отгонял толпу других участников движения от автомобиля своей дочери после того, как она позвонила ему и попросила помощи. По ее словам, толпа била по ее машине, требовала выйти. Изначально в социальных сетях выложили лишь часть конфликта, где мужчина разгоняет собравшихся. Многие осудили действия мужчины. Однако вскоре была опубликована первая часть видео, на котором показано зарождение конфликтной ситуации. После этого отношение к отцу, который защищал свою семью, у многих поменялось. В комментариях стали выражать ему свою поддержку.

Челябинская полиция детально разберет ситуацию, произошедшую на дороге в поселке РМЗ в Копейске, когда мужчине пришлось с помощью топора отгонять толпу от автомобиля своей дочери. Как сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, будет дана оценка действиям обеих сторон. «Начата проверка по размещенной в социальной сети информации. Будут установлены все участники инцидента и обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве уточнили, что при проверке будет дана оценка действиям обеих сторон. По окончании проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Мужчина с топором в руках отгонял толпу других участников движения от автомобиля своей дочери после того, как она позвонила ему и попросила помощи. По ее словам, толпа била по ее машине, требовала выйти. Изначально в социальных сетях выложили лишь часть конфликта, где мужчина разгоняет собравшихся. Многие осудили действия мужчины. Однако вскоре была опубликована первая часть видео, на котором показано зарождение конфликтной ситуации. После этого отношение к отцу, который защищал свою семью, у многих поменялось. В комментариях стали выражать ему свою поддержку.