Полиция разберет инцидент с челябинцем, вставшим с топором на защиту дочери

Челябинская полиция детально разберет ситуацию, произошедшую на дороге в поселке РМЗ в Копейске, когда мужчине пришлось с помощью топора отгонять толпу от автомобиля своей дочери. Как сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, будет дана оценка действиям обеих сторон.
«Начата проверка по размещенной в социальной сети информации. Будут установлены все участники инцидента и обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточнили, что при проверке будет дана оценка действиям обеих сторон. По окончании проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.
Мужчина с топором в руках отгонял толпу других участников движения от автомобиля своей дочери после того, как она позвонила ему и попросила помощи. По ее словам, толпа била по ее машине, требовала выйти. Изначально в социальных сетях выложили лишь часть конфликта, где мужчина разгоняет собравшихся. Многие осудили действия мужчины. Однако вскоре была опубликована первая часть видео, на котором показано зарождение конфликтной ситуации. После этого отношение к отцу, который защищал свою семью, у многих поменялось. В комментариях стали выражать ему свою поддержку.
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