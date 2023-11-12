12 ноября 2023

В Нижневартовске раскрыли детали строительства новой набережной

Власти Нижневартовска анонсировали строительство новой части набережной Оби
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, набережная нижневартовск, ледоход, обь
В Нижневартовске приступают к новому этапу реконструкции набережной Фото:

Большую часть нового участка набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) городские власти планируют отвести под зеленые насаждения. Этот этап строительства станет финальным в реконструкции локации.

«На третьем участке бульвара большая часть территории пойдет под озеленение, также здесь будет создана прогулочная зона с велодорожкой, установлена детская площадка, выполнено освещение. Концепция благоустройства бульвара определялась по результатам общественных обсуждений», — говорится в публикации telegram-канала «Нижневартовск официально».

Сейчас городские власти заключают контракт с подрядчиком, чтобы начать новый этап строительства набережной. Его протяженность составляет около 500 метров. Участок бульвара находится между проездом Куропаткина и улицей Чапаева.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске завершают строительство второго этапа новой набережной Оби. Кроме прогулочных и спортивных пространств, на новой локации создали скульптурный зоопарк.

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Большую часть нового участка набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) городские власти планируют отвести под зеленые насаждения. Этот этап строительства станет финальным в реконструкции локации. «На третьем участке бульвара большая часть территории пойдет под озеленение, также здесь будет создана прогулочная зона с велодорожкой, установлена детская площадка, выполнено освещение. Концепция благоустройства бульвара определялась по результатам общественных обсуждений», — говорится в публикации telegram-канала «Нижневартовск официально». Сейчас городские власти заключают контракт с подрядчиком, чтобы начать новый этап строительства набережной. Его протяженность составляет около 500 метров. Участок бульвара находится между проездом Куропаткина и улицей Чапаева. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске завершают строительство второго этапа новой набережной Оби. Кроме прогулочных и спортивных пространств, на новой локации создали скульптурный зоопарк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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