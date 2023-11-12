В Нижневартовске раскрыли детали строительства новой набережной

Власти Нижневартовска анонсировали строительство новой части набережной Оби

13 ноября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске приступают к новому этапу реконструкции набережной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Большую часть нового участка набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) городские власти планируют отвести под зеленые насаждения. Этот этап строительства станет финальным в реконструкции локации. «На третьем участке бульвара большая часть территории пойдет под озеленение, также здесь будет создана прогулочная зона с велодорожкой, установлена детская площадка, выполнено освещение. Концепция благоустройства бульвара определялась по результатам общественных обсуждений», — говорится в публикации telegram-канала «Нижневартовск официально». Сейчас городские власти заключают контракт с подрядчиком, чтобы начать новый этап строительства набережной. Его протяженность составляет около 500 метров. Участок бульвара находится между проездом Куропаткина и улицей Чапаева. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске завершают строительство второго этапа новой набережной Оби. Кроме прогулочных и спортивных пространств, на новой локации создали скульптурный зоопарк.

Большую часть нового участка набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) городские власти планируют отвести под зеленые насаждения. Этот этап строительства станет финальным в реконструкции локации. «На третьем участке бульвара большая часть территории пойдет под озеленение, также здесь будет создана прогулочная зона с велодорожкой, установлена детская площадка, выполнено освещение. Концепция благоустройства бульвара определялась по результатам общественных обсуждений», — говорится в публикации telegram-канала «Нижневартовск официально». Сейчас городские власти заключают контракт с подрядчиком, чтобы начать новый этап строительства набережной. Его протяженность составляет около 500 метров. Участок бульвара находится между проездом Куропаткина и улицей Чапаева. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске завершают строительство второго этапа новой набережной Оби. Кроме прогулочных и спортивных пространств, на новой локации создали скульптурный зоопарк.