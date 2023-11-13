Чиновники ХМАО объяснили ситуацию с завышенной ценой проезда в автобусе

В Нижневартовском районе ХМАО увеличилась стоимость проезда в автобусе из-за сбоя оборудования. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
«По маршруту автобуса №103 Излучинск — Нижневартовск, выполнявшего рейс на 8:00, произошел сбой навигационного оборудования и работы платежного терминала. В связи с чем оплата проезда по транспортной карте была выше установленного тарифа. Специалистами ООО „ПАТП-1“ проведены технические работы по настройке оборудования и работы терминала», — говорится в telegram-канале мэрии района.
Пассажирам, которые столкнулись с этой ситуацией, пообещали вернуть лишние деньги. За возвратом власти посоветовали обратиться к перевозчику.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО собираются поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Тогда Региональная служба по тарифам сообщила агентству, что оплата поднимется примерно на 7%.
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