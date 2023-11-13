Чиновники ХМАО объяснили ситуацию с завышенной ценой проезда в автобусе

В ХМАО из-за сбоя оборудования выросла стоимость проезда в автобусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, троллейбус, плата за проезд, общественный транспорт, валидатор
Стоимость проезда в автобусе увеличилась из-за сбоя оборудования Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО увеличилась стоимость проезда в автобусе из-за сбоя оборудования. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

«По маршруту автобуса №103 Излучинск — Нижневартовск, выполнявшего рейс на 8:00, произошел сбой навигационного оборудования и работы платежного терминала. В связи с чем оплата проезда по транспортной карте была выше установленного тарифа. Специалистами ООО „ПАТП-1“ проведены технические работы по настройке оборудования и работы терминала», — говорится в telegram-канале мэрии района.

Пассажирам, которые столкнулись с этой ситуацией, пообещали вернуть лишние деньги. За возвратом власти посоветовали обратиться к перевозчику.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО собираются поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Тогда Региональная служба по тарифам сообщила агентству, что оплата поднимется примерно на 7%.

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В Нижневартовском районе ХМАО увеличилась стоимость проезда в автобусе из-за сбоя оборудования. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. «По маршруту автобуса №103 Излучинск — Нижневартовск, выполнявшего рейс на 8:00, произошел сбой навигационного оборудования и работы платежного терминала. В связи с чем оплата проезда по транспортной карте была выше установленного тарифа. Специалистами ООО „ПАТП-1“ проведены технические работы по настройке оборудования и работы терминала», — говорится в telegram-канале мэрии района. Пассажирам, которые столкнулись с этой ситуацией, пообещали вернуть лишние деньги. За возвратом власти посоветовали обратиться к перевозчику. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО собираются поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Тогда Региональная служба по тарифам сообщила агентству, что оплата поднимется примерно на 7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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