В Верхней Пышме толпа мужчин с битами набросилась на подростков

13 ноября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Мужчины напали на подростков вечером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Толпа нетрезвых мужчин накинулась с битами на четырех подростков в Верхней Пышме (Свердловская область). Нападение произошло вечером 11 ноября. «Четыре друга шли по улице Кривоусова, компания мужчин, человек 13, бегала по улице в нетрезвом состоянии, в руках у них были биты. Подбежав к подросткам, они начали дергать их сумки и рюкзаки», — рассказала E1.EU мама пострадавшего 14-летнего мальчика. Мужчины стали колотить ребят битами. Разогнать потасовку помог случайный прохожий. Двое подростков получили удары по голове, еще один — в живот, четвертый обошелся без травм. Родители пострадавших обратились в полицию. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт произошедшего. «Подросткам, по предварительным данным, не причинены тяжкие травмы и увечья. Госпитализация им не потребовалась. Законным представителям детей даны направления на судебно-медицинскую экспертизу», — заявил Горелых. От того, какие заключения дадут медицинские специалисты, будет зависеть процессуальное решение. Ранее в селе Кашино (Свердловская область) подросток избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Мальчики получили серьезные травмы головы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Толпа нетрезвых мужчин накинулась с битами на четырех подростков в Верхней Пышме (Свердловская область). Нападение произошло вечером 11 ноября. «Четыре друга шли по улице Кривоусова, компания мужчин, человек 13, бегала по улице в нетрезвом состоянии, в руках у них были биты. Подбежав к подросткам, они начали дергать их сумки и рюкзаки», — рассказала E1.EU мама пострадавшего 14-летнего мальчика. Мужчины стали колотить ребят битами. Разогнать потасовку помог случайный прохожий. Двое подростков получили удары по голове, еще один — в живот, четвертый обошелся без травм. Родители пострадавших обратились в полицию. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт произошедшего. «Подросткам, по предварительным данным, не причинены тяжкие травмы и увечья. Госпитализация им не потребовалась. Законным представителям детей даны направления на судебно-медицинскую экспертизу», — заявил Горелых. От того, какие заключения дадут медицинские специалисты, будет зависеть процессуальное решение. Ранее в селе Кашино (Свердловская область) подросток избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Мальчики получили серьезные травмы головы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.