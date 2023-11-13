Аналитик Михайлов: американские самолеты проигрывают российcкому Chekmate

14 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

На Chekmate будет установлен двигатель, как на Су-57 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главными соперниками нового российского истребителя Chekmate являются американские F-22 и F-35, но они стоят в несколько раз дороже. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Обещают, что по техническим характеристикам Chekmate будет на уровне пятого поколения. Это маневренность, скорость, применение различных типов боеприпасов, встроенная РЛС (радиолокационная станция). Он не виден на радарах. Истребитель будет соответствовать боевым машинам, которые на некоторых рынках стоят по 80-100 млн долларов за штуку. Точную цену Checkmate никто не знает, но я думаю, что в районе 25-30 млн долларов. В мире мало истребителей пятого поколения. Таким статусом могут похвастаться американские F-22 и F-35, наш Су-57. Европейские самолеты пока находятся в категории 4++», — отметил Александр Михайлов. При этом новый российский истребитель значительно выигрывает в цене, подчеркнул эксперт. «Самое главное достоинство Checkmate, на мой взгляд, это его демократичная цена. Он будет значительно дешевле своих конкурентов на оружейных рынках. Потенциальными покупателями могут стать страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки», — заявил собеседник URA.RU. Россия начала подготовку производства первых образцов истребителей Checkmate. Они появятся до конца 2025 года. У истребителей будет всего один турбореактивный двигатель АЛ-41Ф1. Двумя такими же оснащен Су-57. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, Checkmate уже заинтересовал зарубежных заказчиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главными соперниками нового российского истребителя Chekmate являются американские F-22 и F-35, но они стоят в несколько раз дороже. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Обещают, что по техническим характеристикам Chekmate будет на уровне пятого поколения. Это маневренность, скорость, применение различных типов боеприпасов, встроенная РЛС (радиолокационная станция). Он не виден на радарах. Истребитель будет соответствовать боевым машинам, которые на некоторых рынках стоят по 80-100 млн долларов за штуку. Точную цену Checkmate никто не знает, но я думаю, что в районе 25-30 млн долларов. В мире мало истребителей пятого поколения. Таким статусом могут похвастаться американские F-22 и F-35, наш Су-57. Европейские самолеты пока находятся в категории 4++», — отметил Александр Михайлов. При этом новый российский истребитель значительно выигрывает в цене, подчеркнул эксперт. «Самое главное достоинство Checkmate, на мой взгляд, это его демократичная цена. Он будет значительно дешевле своих конкурентов на оружейных рынках. Потенциальными покупателями могут стать страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки», — заявил собеседник URA.RU. Россия начала подготовку производства первых образцов истребителей Checkmate. Они появятся до конца 2025 года. У истребителей будет всего один турбореактивный двигатель АЛ-41Ф1. Двумя такими же оснащен Су-57. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, Checkmate уже заинтересовал зарубежных заказчиков.