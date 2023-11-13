Финляндия ввела новое ограничение для россиян

Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах
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Повседневная жизнь. Москва, аренда, велосипед, парковка, втб
Ограничения по проезду финской границы на велосипедах начнут действовать с 15 ноября Фото:
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С 15 ноября россияне не смогут пересечь границу с Финляндией на велосипедах через все КПП. Об этом сообщили в посольстве России в Финляндии.

«С 00.00 часов 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в telegram-канале посольства. Такие запреты ранее действовали лишь для некоторых КПП.

После начала спецоперации Финляндия стала вводить ограничения для жителей РФ. Из-за них россиянам сложнее попасть в страну.

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С 15 ноября россияне не смогут пересечь границу с Финляндией на велосипедах через все КПП. Об этом сообщили в посольстве России в Финляндии. «С 00.00 часов 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в telegram-канале посольства. Такие запреты ранее действовали лишь для некоторых КПП. После начала спецоперации Финляндия стала вводить ограничения для жителей РФ. Из-за них россиянам сложнее попасть в страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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