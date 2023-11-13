Финляндия ввела новое ограничение для россиян

Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах

13 ноября 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Ограничения по проезду финской границы на велосипедах начнут действовать с 15 ноября Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 15 ноября россияне не смогут пересечь границу с Финляндией на велосипедах через все КПП. Об этом сообщили в посольстве России в Финляндии. «С 00.00 часов 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в telegram-канале посольства. Такие запреты ранее действовали лишь для некоторых КПП. После начала спецоперации Финляндия стала вводить ограничения для жителей РФ. Из-за них россиянам сложнее попасть в страну.

С 15 ноября россияне не смогут пересечь границу с Финляндией на велосипедах через все КПП. Об этом сообщили в посольстве России в Финляндии. «С 00.00 часов 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в telegram-канале посольства. Такие запреты ранее действовали лишь для некоторых КПП. После начала спецоперации Финляндия стала вводить ограничения для жителей РФ. Из-за них россиянам сложнее попасть в страну.