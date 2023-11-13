Губернатор ХМАО спасла мэра Урая от скандала. Видео

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Финал и награждение конкурса профессионального мастерства энергетиков. Нижневартовск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова лишила слова скандального депутата Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова спасла мэра Урая Тимура Закирзянова от скандала. На встрече с жителями города одиозный депутат и главный оппозиционер по отношению к местной власти Леонард Насибуллин попытался задать вопрос, но был остановлен главой региона. Видеотрансляция мероприятия проходила в официальном аккаунте губернаторе «Вконтакте».

«Ну, послушайте, мы с вами встречались. Так, лишаю слова», — заявила Комарова.

Глава региона пояснила жителям, что Насибуллин больше всех говорил во время их общения в гордуме. «Не дал другим депутатам вообще слова сказать. Ну, справедливости ради, ладно?» — добавила губернатор.

Насибуллин перед визитом Комаровой в Урай пообещал своим подписчикам в соцсетях поднять вопрос об отставке мэра. «Глава города Урая Тимур Закирзянов — это временщик и бездельник! 13 ноября буду требовать у губернатора Комаровой его отставки», — написал депутат.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пожаловались главе региона на скандального перевозчика. Он высадил пассажиров на междугородней трассе в мороз.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова спасла мэра Урая Тимура Закирзянова от скандала. На встрече с жителями города одиозный депутат и главный оппозиционер по отношению к местной власти Леонард Насибуллин попытался задать вопрос, но был остановлен главой региона. Видеотрансляция мероприятия проходила в официальном аккаунте губернаторе «Вконтакте». «Ну, послушайте, мы с вами встречались. Так, лишаю слова», — заявила Комарова. Глава региона пояснила жителям, что Насибуллин больше всех говорил во время их общения в гордуме. «Не дал другим депутатам вообще слова сказать. Ну, справедливости ради, ладно?» — добавила губернатор. Насибуллин перед визитом Комаровой в Урай пообещал своим подписчикам в соцсетях поднять вопрос об отставке мэра. «Глава города Урая Тимур Закирзянов — это временщик и бездельник! 13 ноября буду требовать у губернатора Комаровой его отставки», — написал депутат. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пожаловались главе региона на скандального перевозчика. Он высадил пассажиров на междугородней трассе в мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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