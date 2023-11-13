Губернатор ХМАО Наталья Комарова лишила слова скандального депутата Фото: Влад Суханов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова спасла мэра Урая Тимура Закирзянова от скандала. На встрече с жителями города одиозный депутат и главный оппозиционер по отношению к местной власти Леонард Насибуллин попытался задать вопрос, но был остановлен главой региона. Видеотрансляция мероприятия проходила в официальном аккаунте губернаторе «Вконтакте».

«Ну, послушайте, мы с вами встречались. Так, лишаю слова», — заявила Комарова.

Глава региона пояснила жителям, что Насибуллин больше всех говорил во время их общения в гордуме. «Не дал другим депутатам вообще слова сказать. Ну, справедливости ради, ладно?» — добавила губернатор.

Насибуллин перед визитом Комаровой в Урай пообещал своим подписчикам в соцсетях поднять вопрос об отставке мэра. «Глава города Урая Тимур Закирзянов — это временщик и бездельник! 13 ноября буду требовать у губернатора Комаровой его отставки», — написал депутат.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пожаловались главе региона на скандального перевозчика. Он высадил пассажиров на междугородней трассе в мороз.