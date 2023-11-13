В СФ раскрыли, будет ли мобилизация после ужесточения наказания для уклонистов

Сенатор Павлова: новой волны мобилизации не будет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, армия, солдаты, призыв, отправка в армию, воинский эшелон
По словам Маргариты Павловой, новой волны мобилизации не будет Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Инициатива сделать уклонение от мобилизации уголовно наказуемой вводится не для новой волны призыва. Об этом сообщила член Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

«Инициатива не имеет никакого отношения к новой волне мобилизации. Это абсолютно несвязанные вещи», — передает RTVI слова Маргариты Павловой. При этом она отметила, что служба в армии — это почетная обязанность.

Ранее в Совете Федерации во время круглого стола обсудили введение уголовного наказания для тех, кто уклоняется от призыва во время мобилизации. Также есть идея наказывать граждан, которые призывают других не идти в армию.

Частичная мобилизация в России проходила осенью 2022 года. Тогда на службу были призваны 300 000 человек. Однако закон о мобилизации еще действует, так как по нему призванные граждане получают льготы. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что новой вольны мобилизации в 2023 году не будет.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инициатива сделать уклонение от мобилизации уголовно наказуемой вводится не для новой волны призыва. Об этом сообщила член Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова. «Инициатива не имеет никакого отношения к новой волне мобилизации. Это абсолютно несвязанные вещи», — передает RTVI слова Маргариты Павловой. При этом она отметила, что служба в армии — это почетная обязанность. Ранее в Совете Федерации во время круглого стола обсудили введение уголовного наказания для тех, кто уклоняется от призыва во время мобилизации. Также есть идея наказывать граждан, которые призывают других не идти в армию. Частичная мобилизация в России проходила осенью 2022 года. Тогда на службу были призваны 300 000 человек. Однако закон о мобилизации еще действует, так как по нему призванные граждане получают льготы. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что новой вольны мобилизации в 2023 году не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...