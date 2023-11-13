В СФ раскрыли, будет ли мобилизация после ужесточения наказания для уклонистов

Сенатор Павлова: новой волны мобилизации не будет

13 ноября 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

По словам Маргариты Павловой, новой волны мобилизации не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Инициатива сделать уклонение от мобилизации уголовно наказуемой вводится не для новой волны призыва. Об этом сообщила член Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова. «Инициатива не имеет никакого отношения к новой волне мобилизации. Это абсолютно несвязанные вещи», — передает RTVI слова Маргариты Павловой. При этом она отметила, что служба в армии — это почетная обязанность. Ранее в Совете Федерации во время круглого стола обсудили введение уголовного наказания для тех, кто уклоняется от призыва во время мобилизации. Также есть идея наказывать граждан, которые призывают других не идти в армию. Частичная мобилизация в России проходила осенью 2022 года. Тогда на службу были призваны 300 000 человек. Однако закон о мобилизации еще действует, так как по нему призванные граждане получают льготы. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что новой вольны мобилизации в 2023 году не будет.

Инициатива сделать уклонение от мобилизации уголовно наказуемой вводится не для новой волны призыва. Об этом сообщила член Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова. «Инициатива не имеет никакого отношения к новой волне мобилизации. Это абсолютно несвязанные вещи», — передает RTVI слова Маргариты Павловой. При этом она отметила, что служба в армии — это почетная обязанность. Ранее в Совете Федерации во время круглого стола обсудили введение уголовного наказания для тех, кто уклоняется от призыва во время мобилизации. Также есть идея наказывать граждан, которые призывают других не идти в армию. Частичная мобилизация в России проходила осенью 2022 года. Тогда на службу были призваны 300 000 человек. Однако закон о мобилизации еще действует, так как по нему призванные граждане получают льготы. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что новой вольны мобилизации в 2023 году не будет.