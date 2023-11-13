13 ноября 2023

Эвакуированные из Газы россияне доставлены спецбортом в Москву

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Всего из Египта бортом Ил-76 доставлено 70 человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россияне, эвакуированные спецбортом Ил-76 из сектора Газа, доставлены в Москву. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на всем пути следования с ними работали медики и психологи МЧС.

Это первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян, размещавшаяся в Каире на базе оперативного штаба МЧС России. Всего из Египта бортом Ил-76 доставлено 70 человек.

Обострение палестино-израильского конфликта начало 7 октября, когда ХАМАС напал на территорию Израиля и взял в заложники более 200 мирных граждан. Работу по эвакуации граждан России из сектора Газа МЧС начало после переговоров Израиля и Палестины. 12 ноября МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». Сообщается, что работа по эвакуации граждан продолжится.

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Россияне, эвакуированные спецбортом Ил-76 из сектора Газа, доставлены в Москву. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на всем пути следования с ними работали медики и психологи МЧС. Это первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян, размещавшаяся в Каире на базе оперативного штаба МЧС России. Всего из Египта бортом Ил-76 доставлено 70 человек. Обострение палестино-израильского конфликта начало 7 октября, когда ХАМАС напал на территорию Израиля и взял в заложники более 200 мирных граждан. Работу по эвакуации граждан России из сектора Газа МЧС начало после переговоров Израиля и Палестины. 12 ноября МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». Сообщается, что работа по эвакуации граждан продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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