Эвакуированные из Газы россияне доставлены спецбортом в Москву

14 ноября 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Всего из Египта бортом Ил-76 доставлено 70 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россияне, эвакуированные спецбортом Ил-76 из сектора Газа, доставлены в Москву. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на всем пути следования с ними работали медики и психологи МЧС. Это первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян, размещавшаяся в Каире на базе оперативного штаба МЧС России. Всего из Египта бортом Ил-76 доставлено 70 человек. Обострение палестино-израильского конфликта начало 7 октября, когда ХАМАС напал на территорию Израиля и взял в заложники более 200 мирных граждан. Работу по эвакуации граждан России из сектора Газа МЧС начало после переговоров Израиля и Палестины. 12 ноября МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». Сообщается, что работа по эвакуации граждан продолжится.

Россияне, эвакуированные спецбортом Ил-76 из сектора Газа, доставлены в Москву. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на всем пути следования с ними работали медики и психологи МЧС. Это первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян, размещавшаяся в Каире на базе оперативного штаба МЧС России. Всего из Египта бортом Ил-76 доставлено 70 человек. Обострение палестино-израильского конфликта начало 7 октября, когда ХАМАС напал на территорию Израиля и взял в заложники более 200 мирных граждан. Работу по эвакуации граждан России из сектора Газа МЧС начало после переговоров Израиля и Палестины. 12 ноября МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». Сообщается, что работа по эвакуации граждан продолжится.