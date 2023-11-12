МЧС России вывозит мирное население из сектора Газы

12 ноября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

МЧС РФ начало эвакуацию россиян из сектора Газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа МЧС России совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Подготовительные работы продолжались на протяжении недели. «На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. <…> На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что все эвакуированные граждане РФ будут переправлены в Каир. Там развернут штаб МЧС. Всем также оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также пострадавшим помогут оформить все необходимые документы. Израиль официально объявил войну Палестине 8 октября, после того, как накануне палестинские боевики ХАМАС атаковали территорию еврейского государства. В ходе войны сотни россиян не могли покинуть сектор Газа, РФ проводила работу по разрешению данного вопроса.

МЧС России совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Подготовительные работы продолжались на протяжении недели. «На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. <…> На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что все эвакуированные граждане РФ будут переправлены в Каир. Там развернут штаб МЧС. Всем также оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также пострадавшим помогут оформить все необходимые документы. Израиль официально объявил войну Палестине 8 октября, после того, как накануне палестинские боевики ХАМАС атаковали территорию еврейского государства. В ходе войны сотни россиян не могли покинуть сектор Газа, РФ проводила работу по разрешению данного вопроса.