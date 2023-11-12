МЧС России вывозит мирное население из сектора Газы

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, спасатели
МЧС РФ начало эвакуацию россиян из сектора Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

МЧС России совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Подготовительные работы продолжались на протяжении недели.

«На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. <…> На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — уточнило ведомство в своем telegram-канале.

Отмечается, что все эвакуированные граждане РФ будут переправлены в Каир. Там развернут штаб МЧС. Всем также оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также пострадавшим помогут оформить все необходимые документы.

Израиль официально объявил войну Палестине 8 октября, после того, как накануне палестинские боевики ХАМАС атаковали территорию еврейского государства. В ходе войны сотни россиян не могли покинуть сектор Газа, РФ проводила работу по разрешению данного вопроса.

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МЧС России совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Подготовительные работы продолжались на протяжении недели. «На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. <…> На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что все эвакуированные граждане РФ будут переправлены в Каир. Там развернут штаб МЧС. Всем также оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также пострадавшим помогут оформить все необходимые документы. Израиль официально объявил войну Палестине 8 октября, после того, как накануне палестинские боевики ХАМАС атаковали территорию еврейского государства. В ходе войны сотни россиян не могли покинуть сектор Газа, РФ проводила работу по разрешению данного вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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