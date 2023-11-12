МЧС России вывозит мирное население из сектора Газы

МЧС России совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Подготовительные работы продолжались на протяжении недели.
«На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. <…> На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», —
Отмечается, что все эвакуированные граждане РФ будут переправлены в Каир. Там развернут штаб МЧС. Всем также оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также пострадавшим помогут оформить все необходимые документы.
Израиль официально объявил войну Палестине 8 октября, после того, как накануне палестинские боевики ХАМАС атаковали территорию еврейского государства. В ходе войны сотни россиян не могли покинуть сектор Газа, РФ проводила работу по разрешению данного вопроса.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.