Минфин США начал расследование по экспорту нефти РФ в обход санкций

Минфин США подозревает компании, владеющие танкерами в перевозке российской нефти вопреки санкциям. Ведомство начало расследование. Об этом пишет Reuters.
«Управление по контролю за иностранными активами США отправило уведомления компаниям в 30 странах для получения от них информации о 100 судах. Их подозревают в перевозке российской нефти в обход западных санкций», — передает
По данным издания, некоторые западные танкеры, которые находятся сейчас под проверкой, перевозили российскую нефть из порта Козьмино. Часть судов загружались в порту Приморск в Финском заливе. Источник издания подчеркнул, что под подозрением в незаконном экспорте нефти из России в обход санкций оказалась фирма Beks Shipping из Турции. Однако в американском министерстве отказались подтвердить информацию о старте расследования.
Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Также санкции предусматривали отключение ключевых банков от SWIFT.
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