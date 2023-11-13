13 ноября 2023

Минфин США начал расследование по экспорту нефти РФ в обход санкций

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
Власти США подозревают ряд компаний в экспорте нефти из России в обход санкций Фото:
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Минфин США подозревает компании, владеющие танкерами в перевозке российской нефти вопреки санкциям. Ведомство начало расследование. Об этом пишет Reuters.

«Управление по контролю за иностранными активами США отправило уведомления компаниям в 30 странах для получения от них информации о 100 судах. Их подозревают в перевозке российской нефти в обход западных санкций», — передает Reuters, ссылаясь на свой источник.

По данным издания, некоторые западные танкеры, которые находятся сейчас под проверкой, перевозили российскую нефть из порта Козьмино. Часть судов загружались в порту Приморск в Финском заливе. Источник издания подчеркнул, что под подозрением в незаконном экспорте нефти из России в обход санкций оказалась фирма Beks Shipping из Турции. Однако в американском министерстве отказались подтвердить информацию о старте расследования.

Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Также санкции предусматривали отключение ключевых банков от SWIFT.

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Минфин США подозревает компании, владеющие танкерами в перевозке российской нефти вопреки санкциям. Ведомство начало расследование. Об этом пишет Reuters. «Управление по контролю за иностранными активами США отправило уведомления компаниям в 30 странах для получения от них информации о 100 судах. Их подозревают в перевозке российской нефти в обход западных санкций», — передает Reuters, ссылаясь на свой источник. По данным издания, некоторые западные танкеры, которые находятся сейчас под проверкой, перевозили российскую нефть из порта Козьмино. Часть судов загружались в порту Приморск в Финском заливе. Источник издания подчеркнул, что под подозрением в незаконном экспорте нефти из России в обход санкций оказалась фирма Beks Shipping из Турции. Однако в американском министерстве отказались подтвердить информацию о старте расследования. Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Также санкции предусматривали отключение ключевых банков от SWIFT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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