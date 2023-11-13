Минфин США начал расследование по экспорту нефти РФ в обход санкций

14 ноября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Власти США подозревают ряд компаний в экспорте нефти из России в обход санкций Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минфин США подозревает компании, владеющие танкерами в перевозке российской нефти вопреки санкциям. Ведомство начало расследование. Об этом пишет Reuters. «Управление по контролю за иностранными активами США отправило уведомления компаниям в 30 странах для получения от них информации о 100 судах. Их подозревают в перевозке российской нефти в обход западных санкций», — передает Reuters , ссылаясь на свой источник. По данным издания, некоторые западные танкеры, которые находятся сейчас под проверкой, перевозили российскую нефть из порта Козьмино. Часть судов загружались в порту Приморск в Финском заливе. Источник издания подчеркнул, что под подозрением в незаконном экспорте нефти из России в обход санкций оказалась фирма Beks Shipping из Турции. Однако в американском министерстве отказались подтвердить информацию о старте расследования. Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Также санкции предусматривали отключение ключевых банков от SWIFT.

Минфин США подозревает компании, владеющие танкерами в перевозке российской нефти вопреки санкциям. Ведомство начало расследование. Об этом пишет Reuters. «Управление по контролю за иностранными активами США отправило уведомления компаниям в 30 странах для получения от них информации о 100 судах. Их подозревают в перевозке российской нефти в обход западных санкций», — передает Reuters, ссылаясь на свой источник. По данным издания, некоторые западные танкеры, которые находятся сейчас под проверкой, перевозили российскую нефть из порта Козьмино. Часть судов загружались в порту Приморск в Финском заливе. Источник издания подчеркнул, что под подозрением в незаконном экспорте нефти из России в обход санкций оказалась фирма Beks Shipping из Турции. Однако в американском министерстве отказались подтвердить информацию о старте расследования. Ранее Евросоюз принял пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Также санкции предусматривали отключение ключевых банков от SWIFT.