ХАМАС пойдет на уступки с заложниками ради переговоров

14 ноября 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

ХАМАС освободит израильских заложников, если будет достигнуто пятидневное перемирие Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС освободит до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. Об этом сообщил представитель военного крыла бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда. «Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — передают слова Абу Убейда журналисты РИА Новости. По словам представитель бригад, достигнутое перемирие должно включать в себя «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи». Однако он отметил, что враг все еще медлит в отношении этого предложения. Ранее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные ХАМАС действительно захватили в заложники израильтян в секторе Газа, передает телеканал 360. Дипломатический источник в Анкаре сообщал, что ситуация в переговорном процессе по заложникам между Израилем и палестинским движением остается очень сложной, передает MK.RU . Он также уточнил, что такая ситуация складывается из-за бескомпромиссной позиции сторон. После ХАМАС приостановило переговоры из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аль-Шифа», передает RT.

Палестинское движение ХАМАС освободит до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. Об этом сообщил представитель военного крыла бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда. «Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — передают слова Абу Убейда журналисты РИА Новости. По словам представитель бригад, достигнутое перемирие должно включать в себя «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи». Однако он отметил, что враг все еще медлит в отношении этого предложения. Ранее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные ХАМАС действительно захватили в заложники израильтян в секторе Газа, передает телеканал 360. Дипломатический источник в Анкаре сообщал, что ситуация в переговорном процессе по заложникам между Израилем и палестинским движением остается очень сложной, передает MK.RU. Он также уточнил, что такая ситуация складывается из-за бескомпромиссной позиции сторон. После ХАМАС приостановило переговоры из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аль-Шифа», передает RT.