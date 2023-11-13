13 ноября 2023

ХАМАС пойдет на уступки с заложниками ради переговоров

© Служба новостей «URA.RU»
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ХАМАС освободит израильских заложников, если будет достигнуто пятидневное перемирие Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС освободит до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. Об этом сообщил представитель военного крыла бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда.

«Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — передают слова Абу Убейда журналисты РИА Новости.

По словам представитель бригад, достигнутое перемирие должно включать в себя «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи». Однако он отметил, что враг все еще медлит в отношении этого предложения.

Ранее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные ХАМАС действительно захватили в заложники израильтян в секторе Газа, передает телеканал 360. Дипломатический источник в Анкаре сообщал, что ситуация в переговорном процессе по заложникам между Израилем и палестинским движением остается очень сложной, передает MK.RU. Он также уточнил, что такая ситуация складывается из-за бескомпромиссной позиции сторон. После ХАМАС приостановило переговоры из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аль-Шифа», передает RT.

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Палестинское движение ХАМАС освободит до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. Об этом сообщил представитель военного крыла бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда. «Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — передают слова Абу Убейда журналисты РИА Новости. По словам представитель бригад, достигнутое перемирие должно включать в себя «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи». Однако он отметил, что враг все еще медлит в отношении этого предложения. Ранее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные ХАМАС действительно захватили в заложники израильтян в секторе Газа, передает телеканал 360. Дипломатический источник в Анкаре сообщал, что ситуация в переговорном процессе по заложникам между Израилем и палестинским движением остается очень сложной, передает MK.RU. Он также уточнил, что такая ситуация складывается из-за бескомпромиссной позиции сторон. После ХАМАС приостановило переговоры из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аль-Шифа», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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