США подтвердили, что Китай не помогал России в конфликте на Украине

Китай не поставляет России вооружение для применения на спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«По нашим последним данным, Китай не поставляет вооружения России [для применения] в ходе боевых действий на Украине», — сказал Джейк Салливан в ходе регулярного брифинга. Он сослался на данные из распоряжения Соединенных Штатов Америки.
Ранее стало известно, что конфликт между Россией и Украиной становится все более опасным для Киева. Официальные украинские лица признали преимущества РФ благодаря адаптированию экономики под военное русло.
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