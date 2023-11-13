13 ноября 2023

США подтвердили, что Китай не помогал России в конфликте на Украине

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В США исключили поставки оружия из Китая в Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай не поставляет России вооружение для применения на спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«По нашим последним данным, Китай не поставляет вооружения России [для применения] в ходе боевых действий на Украине», — сказал Джейк Салливан в ходе регулярного брифинга. Он сослался на данные из распоряжения Соединенных Штатов Америки.

Ранее стало известно, что конфликт между Россией и Украиной становится все более опасным для Киева. Официальные украинские лица признали преимущества РФ благодаря адаптированию экономики под военное русло.

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Китай не поставляет России вооружение для применения на спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. «По нашим последним данным, Китай не поставляет вооружения России [для применения] в ходе боевых действий на Украине», — сказал Джейк Салливан в ходе регулярного брифинга. Он сослался на данные из распоряжения Соединенных Штатов Америки. Ранее стало известно, что конфликт между Россией и Украиной становится все более опасным для Киева. Официальные украинские лица признали преимущества РФ благодаря адаптированию экономики под военное русло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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