США подтвердили, что Китай не помогал России в конфликте на Украине

14 ноября 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

В США исключили поставки оружия из Китая в Россию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай не поставляет России вооружение для применения на спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. «По нашим последним данным, Китай не поставляет вооружения России [для применения] в ходе боевых действий на Украине», — сказал Джейк Салливан в ходе регулярного брифинга. Он сослался на данные из распоряжения Соединенных Штатов Америки. Ранее стало известно, что конфликт между Россией и Украиной становится все более опасным для Киева. Официальные украинские лица признали преимущества РФ благодаря адаптированию экономики под военное русло.

Китай не поставляет России вооружение для применения на спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. «По нашим последним данным, Китай не поставляет вооружения России [для применения] в ходе боевых действий на Украине», — сказал Джейк Салливан в ходе регулярного брифинга. Он сослался на данные из распоряжения Соединенных Штатов Америки. Ранее стало известно, что конфликт между Россией и Украиной становится все более опасным для Киева. Официальные украинские лица признали преимущества РФ благодаря адаптированию экономики под военное русло.