В США предупредили Украину об опасной фазе конфликта с РФ

WSJ: ВСУ вошли в новую фазу конфликта, где у России большое преимущество
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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Российские солдаты способны безостановочно наступать на Украине, пишут авторы WSJ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт между Украиной и Россией перешел на следующую фазу, которая становится для Киева все более опасной. Официальные лица украинской страны признают, что Россия в настоящий момент адаптировала свою экономику под военное русло и способна направлять свои войска безостановочно.

«Следующая фаза войны выглядит для Украины все более опасной. Украинские официальные лица признают, что длительный становится выгоден для России, которая перевела свою экономику на военную основу», — написали авторы американского издания The Wall Street Journal. Также журналисты процитировали заявления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые признали, что российские солдаты «идут без остановки».

Западные военные эксперты считают, что Украине следует перейти к оборонительной тактике. По их мнению, есть шанс того, что Россия будет чрезмерно использовать свои ресурсы в попытке прорвать оборону.

Экс-командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят считает, что Россия уже разгромила ВСУ и готова к наступлению на Одессу. Он также отметил, что в рядах украинских сил растут случаи дезертирства. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон уточнял, что проблемы ВСУ связаны с тем, что президент страны Владимир Зеленский дает невыполнимые приказы.

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Конфликт между Украиной и Россией перешел на следующую фазу, которая становится для Киева все более опасной. Официальные лица украинской страны признают, что Россия в настоящий момент адаптировала свою экономику под военное русло и способна направлять свои войска безостановочно. «Следующая фаза войны выглядит для Украины все более опасной. Украинские официальные лица признают, что длительный становится выгоден для России, которая перевела свою экономику на военную основу», — написали авторы американского издания The Wall Street Journal. Также журналисты процитировали заявления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые признали, что российские солдаты «идут без остановки». Западные военные эксперты считают, что Украине следует перейти к оборонительной тактике. По их мнению, есть шанс того, что Россия будет чрезмерно использовать свои ресурсы в попытке прорвать оборону. Экс-командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят считает, что Россия уже разгромила ВСУ и готова к наступлению на Одессу. Он также отметил, что в рядах украинских сил растут случаи дезертирства. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон уточнял, что проблемы ВСУ связаны с тем, что президент страны Владимир Зеленский дает невыполнимые приказы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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