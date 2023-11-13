13 ноября 2023

Минобороны Украины опровергло отставку командующих ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, флаг, всу, украинские военные, stock
Представители Минобороны Украины не подтвердили отставку командующих ВСУ Фото:
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Минобороны Украины опровергло информацию об отставке нескольких командующих Вооруженными силами. Об этом представители ведомства сообщили на своей странице в соцсети.

«Министерство обороны Украины не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом», — говорится в посте.

Ранее интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила о том, что в минобороны Украины рассматривают увольнение трех командующих ВСУ. По данным издания, этим вопросом занимается глава ведомства Рустем Умеров.

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Минобороны Украины опровергло информацию об отставке нескольких командующих Вооруженными силами. Об этом представители ведомства сообщили на своей странице в соцсети. «Министерство обороны Украины не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом», — говорится в посте. Ранее интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила о том, что в минобороны Украины рассматривают увольнение трех командующих ВСУ. По данным издания, этим вопросом занимается глава ведомства Рустем Умеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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