Минобороны Украины опровергло отставку командующих ВСУ

14 ноября 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Представители Минобороны Украины не подтвердили отставку командующих ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны Украины опровергло информацию об отставке нескольких командующих Вооруженными силами. Об этом представители ведомства сообщили на своей странице в соцсети. «Министерство обороны Украины не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом», — говорится в посте. Ранее интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила о том, что в минобороны Украины рассматривают увольнение трех командующих ВСУ. По данным издания, этим вопросом занимается глава ведомства Рустем Умеров.

Минобороны Украины опровергло информацию об отставке нескольких командующих Вооруженными силами. Об этом представители ведомства сообщили на своей странице в соцсети. «Министерство обороны Украины не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом», — говорится в посте. Ранее интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила о том, что в минобороны Украины рассматривают увольнение трех командующих ВСУ. По данным издания, этим вопросом занимается глава ведомства Рустем Умеров.