Киев готовит чистку в Минобороны после провала контрнаступления

«УП»: Умеров хочет уволить трех командующих ВСУ
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ВСУ не смогли достичь поставленных целей во время контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В минобороны Украины рассматривают увольнение трех командующих ВСУ, этим вопросом занимается глава ведомства Рустем Умеров. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Умеров готовит представление об увольнении командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева», — говорится в материале.

Эти события происходят на фоне провального контрнаступления Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что наступление зашло в тупик. Украиская армия с июня не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у ВС РФ было много времени для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности фронта. На фоне неудач ВСУ армия РФ проводит свое наступление, в основном на купянском направлении, пишет RT.

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В минобороны Украины рассматривают увольнение трех командующих ВСУ, этим вопросом занимается глава ведомства Рустем Умеров. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. «Умеров готовит представление об увольнении командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева», — говорится в материале. Эти события происходят на фоне провального контрнаступления Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что наступление зашло в тупик. Украиская армия с июня не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у ВС РФ было много времени для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности фронта. На фоне неудач ВСУ армия РФ проводит свое наступление, в основном на купянском направлении, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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