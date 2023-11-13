Киев готовит чистку в Минобороны после провала контрнаступления

«УП»: Умеров хочет уволить трех командующих ВСУ

13 ноября 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли достичь поставленных целей во время контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В минобороны Украины рассматривают увольнение трех командующих ВСУ, этим вопросом занимается глава ведомства Рустем Умеров. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. «Умеров готовит представление об увольнении командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева», — говорится в материале. Эти события происходят на фоне провального контрнаступления Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что наступление зашло в тупик. Украиская армия с июня не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у ВС РФ было много времени для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности фронта. На фоне неудач ВСУ армия РФ проводит свое наступление, в основном на купянском направлении, пишет RT.

В минобороны Украины рассматривают увольнение трех командующих ВСУ, этим вопросом занимается глава ведомства Рустем Умеров. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. «Умеров готовит представление об увольнении командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева», — говорится в материале. Эти события происходят на фоне провального контрнаступления Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что наступление зашло в тупик. Украиская армия с июня не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у ВС РФ было много времени для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности фронта. На фоне неудач ВСУ армия РФ проводит свое наступление, в основном на купянском направлении, пишет RT.