Politico: новый спикер Палаты представителей США откажется от Украины

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Майк Джонсон не будет продвигать денежную помощь Украине, пишет Politico Фото:

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, избранный в конце октября, откажется от продвижения пакета финансирования Украины. Такими данными делится издание Politico со ссылкой на источник.

«Широко ожидается, что Джонсон не будет продвигать пакет финансирования Украины, несмотря на то, что с момента своего вступления в должность он публично заявлял, что „разделит“ помощь Израилю и Украине», — пишет издание в своем материале. Там добавили, что все республиканцы США будут двигаться в том же направлении.

Ранее Джонсон говорил, что законопроект о поддержке Вашингтоном Израиля будет вынесен на рассмотрение в первую очередь. Еще тогда западные СМИ писали, что новый спикер Палаты представителей начал скептически относиться к помощи Киеву.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, избранный в конце октября, откажется от продвижения пакета финансирования Украины. Такими данными делится издание Politico со ссылкой на источник. «Широко ожидается, что Джонсон не будет продвигать пакет финансирования Украины, несмотря на то, что с момента своего вступления в должность он публично заявлял, что „разделит“ помощь Израилю и Украине», — пишет издание в своем материале. Там добавили, что все республиканцы США будут двигаться в том же направлении. Ранее Джонсон говорил, что законопроект о поддержке Вашингтоном Израиля будет вынесен на рассмотрение в первую очередь. Еще тогда западные СМИ писали, что новый спикер Палаты представителей начал скептически относиться к помощи Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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