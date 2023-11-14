Поток мигрантов на Урал увеличился в два раза

14 ноября 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

В 2023 году на Урале стало больше мигрантов, в том числе и переселенцев из Европы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Поток мигрантов в регионы Урала увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом. Кроме граждан стран ближнего зарубежья в 2023 году в Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, а также в Югру и на Ямал пожелали переехать и жители Европы. Об этом URA.RU рассказали в Уральском таможенном управлении. «В регионе деятельности Уральского таможенного управления по сравнению с прошлым годом вдвое возросло количество переселяющихся на постоянное место жительства. За девять месяцев 2023 года инспекторы оформили 47 пассажирских таможенных деклараций на перевозимые домашние вещи и автомобили для личного пользования. По итогам всего 2022 года было подано 20 подобных деклараций», — сказали представители ведомства. Если в прошлом году на Урал стремились перебраться в основном жители Германии, Украины, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана, то в нынешнем году география расширилась за счет других европейских стран. Так, в уральские регионы в нынешнем году переехали граждане Франции, Чехии, Польши, Италии, Латвии, Эстонии и Грузии. Ранее о массовом стремлении иностранцев перебраться в Россию URA.RU рассказывал немецкий блогер Мартин Хелд. Он прогнозировал, что в ближайшие два года в нашу страну переедут более 30 тысяч человек из Германии и других европейских стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поток мигрантов в регионы Урала увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом. Кроме граждан стран ближнего зарубежья в 2023 году в Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, а также в Югру и на Ямал пожелали переехать и жители Европы. Об этом URA.RU рассказали в Уральском таможенном управлении. «В регионе деятельности Уральского таможенного управления по сравнению с прошлым годом вдвое возросло количество переселяющихся на постоянное место жительства. За девять месяцев 2023 года инспекторы оформили 47 пассажирских таможенных деклараций на перевозимые домашние вещи и автомобили для личного пользования. По итогам всего 2022 года было подано 20 подобных деклараций», — сказали представители ведомства. Если в прошлом году на Урал стремились перебраться в основном жители Германии, Украины, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана, то в нынешнем году география расширилась за счет других европейских стран. Так, в уральские регионы в нынешнем году переехали граждане Франции, Чехии, Польши, Италии, Латвии, Эстонии и Грузии. Ранее о массовом стремлении иностранцев перебраться в Россию URA.RU рассказывал немецкий блогер Мартин Хелд. Он прогнозировал, что в ближайшие два года в нашу страну переедут более 30 тысяч человек из Германии и других европейских стран.