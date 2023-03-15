Европейцы массово переезжают в Россию в поисках правды

Про бюрократический ад, через который проходят переселенцы — на примере свердловской семьи

16 марта 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Многие, кто разочаровался в псевдоценностях Запада, видят свое спасение в переезде в Россию. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С началом СВО в Россию массово устремились жители Европы, не согласные с политикой правительства своих стран. Так, из ФРГ хотели бы уехать в РФ более 31 тысячи человек, заявил URA.RU немецкий блогер Мартин Хелд. Подтверждается информация и на примере Свердловской области: за прошлый год в представительство МИД России в Екатеринбурге поступило более 20 обращений из европейских государств. От чего бегут иностранцы и почему российские консульства за рубежом называют адом — в нашем материале. По прогнозам Мартина Хелда, в ближайшие два года в Россию переедут более 30 тысяч человек из Германии и других немецкоговорящих стран. Такие выводы блогер сделал из опросов, которые провел на своем сайте, в telegram и YouTube-каналах. Статистика «Мы собрали данные о немцах, желающих иммигрировать в Россию, связались с 31 тысячей человек, ответили на вопросы 9 тысяч человек и поговорили по телефону с 1100 человек. В прошлом году в Россию переехали около 350 людей, в этом году более 9 тысяч человек планируют переезд. Мы предполагаем, что в ближайшие два года в Россию переберутся еще более 30 тысяч человек из немецкоязычного региона», — заявил Хелд. По его данным, больше всего в Россию стремятся из Германии (75% опрошенных людей), Швейцарии (5%), Австрии и других стран мира (остальные 20%). Наибольшим спросом у иностранцев пользуются южные регионы, Санкт-Петербург, Московская область и восточные регионы. Причины По словам блогера, главными причинами, вынуждающими людей менять страны, являются политические мотивы и засилье ЛГБТ-пропаганды на Западе. Еще одно из побуждений — русофобия, которая за последний год достигла небывалых масштабов. События на Украине заставили многих людей на Западе пересмотреть свои взгляды Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Русофобия всегда была мощная, но после СВО усилилась, началась дискриминация. Моего сына выкинули из хоккейного клуба как тряпку только потому, что он русского происхождения. Отовсюду шло угнетение. Есть только одна точка зрения, остальное выдавливается», — рассказал корреспонденту Евгений Ткачев, который в юности уехал учиться в Польшу и прожил там 20 лет. В августе прошлого года он с женой и тремя детьми вернулся в Россию и сейчас живет в Калининграде. «События на Украине заставили каждого пересмотреть свое мировоззрение. Люди едут из-за правды, потому что правда сегодня на стороне России. Немцы борются за правду, но в Германии правды нет, только полная ложь. Вот и стремятся в Россию ради человечности, потому что здесь нравы сохранились, здесь люди прямые. А в Европе — полицейские государства, где нет свободы слова», — говорит Дмитрий, этнический немец, которого ребенком в 90-е годы родители увезли из Сибири в Германию. Он прожил там почти 30 лет, и полтора года назад с женой и пятью детьми переехал в Нижегородскую область. Урал На Урал, по словам Мартина Хелда, в прошлом году перебралось порядка 10% иностранцев из числа тех, кто уехал в Россию. Это подтверждают и данные, которые URA.RU предоставили в представительстве МИД России в городе Екатеринбурге. «Начиная с марта 2022 года в представительство действительно стали поступать запросы от граждан стран Запада с просьбой об оказании содействия в переселении на территорию Российской Федерации. Статья по теме Семья переехала из Германии в Екатеринбург ради свободы Нами зафиксировано более двух десятков обращений как от физических лиц, так и от ассоциаций, некоммерческих организаций (преимущественно касательно Германии, Польши, Скандинавских стран и других европейских государств)», — сказано в ответе представительства на запрос агентства. Там добавили, что до 2022 года подобные обращения к ним не поступали. «Большинство обратившихся — наши соотечественники, которые переехали за рубеж после 1992 года, в том числе и те, кого в детском возрасте увезли родители во время волны эмиграции. Однако имеют место и обращения этнических граждан иностранных государств», — уточнили в представительстве. В Уральском таможенном управлении также отметили рост обращений от иностранных граждан, которые перебираются на ПМЖ в Россию. Так, в 2020 и 2021 году было лишь по одному обращению от жителя Германии по оформлению личных вещей на таможне. В 2022 году таких обращений поступило 10. За начало текущего года — уже три. Препятствия Светлана родом из Нижнего Тагила, вышла замуж за русского немца и в 1999 году переехала в Германию. Женщина говорит, что уже вскоре ей захотелось вернуться на родину, но по семейным обстоятельствам она не могла. Новость по теме Свердловчанка рассказала об издевательствах над русскими в Германии «В последнее время стало вообще невыносимо, нас называют „русскими свиньями“. Из-за мигрантов ребенка страшно отпускать на улицу: участились изнасилования, недавно приезжие застрелили 16-летнего мальчика. Когда турки избили мою старшую дочь, мне в полиции прямо сказали: ничего поделать не можем, мигрантам нужна адаптация», — рассказала URA.RU женщина. В конце прошлого года Светлана с семьей решила перебираться в Россию. Преодолев массу препятствий, они приехали в Нижний Тагил, однако спустя два месяца вернулись обратно — в Свердловской области ей не смогли оформить документы. «Когда мы уезжали из Германии, нам в консульстве сказали: открывайте визу, поезжайте в Россию, вас там оформят на постоянное место жительства. Мы так и сделали, отдали квартиру и продали всю мебель. А в Тагиле выяснилось, что мы сделали все не так, не оформили нужных документов! Мы были вынуждены вернуться на пустое место, для нас это катастрофа, ведь мы думали, что уезжаем насовсем», — рассказала женщина. Сейчас она снова оформляет документы, и уже весной надеется приехать на Урал — на этот раз навсегда. Говорит, что ее дочь плакала, уезжая из России — так понравилось ей жить и гулять без опаски и не слышать обидных слов от других детей. Саботаж Все собеседники URA.RU, приехавшие в Россию из разных стран и городов, указали на проблему, с которой столкнулись — работа российских посольств и консульств за рубежом. Например, Дмитрий назвал саботажем то, как российские представительства оказывают помощь желающим переехать в Россию. «Дипломаты саботируют и противостоят немцам, которые хотят уехать. Нигде нет доступной информации, в плане разъяснений общаются очень грубо. Компетентных людей, которые могут все объяснить, просто нет, программа переселенцев не работает — полная туфта», — считает Дмитрий. «Да, консульства — ужасная проблема. До них невозможно дозвониться, а если вдруг взяли трубку — общаются крайне грубо. Моих друзей в Гамбурге вообще послали матом! На все вопросы ответ один: мы консульство, мы вам не обязаны. Так и говорят: хотите сваливать — сваливайте, не портите жизнь другим», — поражается Светлана. Жители Европы в попытках уехать в Россию сталкиваются с кучей бюрократических проволочек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Российские консульства за рубежом — это трагично. Когда моим детям были прямые угрозы, мы ждали визы пять месяцев. Люди, наши соотечественники в Германии, Польше, чувствуют себя чужими, будто они России не нужны», — говорит Евгений Ткачев. Подтверждает вышесказанное и немецкий блогер Мартин Хелд. «Никаких видимых усилий по привлечению в Россию специалистов с Запада не предпринимается. Существует множество нерешенных проблем, и на данный момент мы не видим никаких признаков того, что кто-то заинтересован в решении данного вопроса», — говорит немец. Задача Некоторые собеседники считают, что массовый исход европейцев в Россию лишь подтверждает тезис о том, что мир Запада рушится. Тем страннее, по их словам, выглядит равнодушие российских загранучреждений к проблемам иммигрантов. Один из визави заявил, что слоган — русские своих не бросают — на этом этапе буксует. Собеседники считают, что иммигрантам надо облегчить путь домой Фото: Алексей Андронов «Знаете притчу о блудном сыне? Это наши русские люди. Если они заблуждались, и сначала у них было одно мнение, а сейчас другое — надо их простить и принять. Это не просто трудовые мигранты, которые там поставлены на грани выживания. Это люди, у которых есть энергия, сила, они образованные, умные, талантливые, в России не останутся без дела, будут приносить своим трудом пользу стране», — уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он добавил, что за прошлый год население России стало меньше на один миллион 300 тысяч. И если 555 тысяч из них — естественная убыль, то 800 тысяч — те, кто уехали из страны. «Мы вымираем. Государственная задача — развернуть чиновничью, аппаратную машину лицом к мигрантам, а не наоборот», — резюмировал Гусев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С началом СВО в Россию массово устремились жители Европы, не согласные с политикой правительства своих стран. Так, из ФРГ хотели бы уехать в РФ более 31 тысячи человек, заявил URA.RU немецкий блогер Мартин Хелд. Подтверждается информация и на примере Свердловской области: за прошлый год в представительство МИД России в Екатеринбурге поступило более 20 обращений из европейских государств. От чего бегут иностранцы и почему российские консульства за рубежом называют адом — в нашем материале. По прогнозам Мартина Хелда, в ближайшие два года в Россию переедут более 30 тысяч человек из Германии и других немецкоговорящих стран. Такие выводы блогер сделал из опросов, которые провел на своем сайте, в telegram и YouTube-каналах. Статистика «Мы собрали данные о немцах, желающих иммигрировать в Россию, связались с 31 тысячей человек, ответили на вопросы 9 тысяч человек и поговорили по телефону с 1100 человек. В прошлом году в Россию переехали около 350 людей, в этом году более 9 тысяч человек планируют переезд. По его данным, больше всего в Россию стремятся из Германии (75% опрошенных людей), Швейцарии (5%), Австрии и других стран мира (остальные 20%). Наибольшим спросом у иностранцев пользуются южные регионы, Санкт-Петербург, Московская область и восточные регионы. Причины По словам блогера, главными причинами, вынуждающими людей менять страны, являются политические мотивы и засилье ЛГБТ-пропаганды на Западе. Еще одно из побуждений — русофобия, которая за последний год достигла небывалых масштабов. «Русофобия всегда была мощная, но после СВО усилилась, началась дискриминация. Моего сына выкинули из хоккейного клуба как тряпку только потому, что он русского происхождения. Отовсюду шло угнетение. Есть только одна точка зрения, остальное выдавливается», — рассказал корреспонденту Евгений Ткачев, который в юности уехал учиться в Польшу и прожил там 20 лет. В августе прошлого года он с женой и тремя детьми вернулся в Россию и сейчас живет в Калининграде. А в Европе — полицейские государства, где нет свободы слова», — говорит Дмитрий, этнический немец, которого ребенком в 90-е годы родители увезли из Сибири в Германию. Он прожил там почти 30 лет, и полтора года назад с женой и пятью детьми переехал в Нижегородскую область. Урал На Урал, по словам Мартина Хелда, в прошлом году перебралось порядка 10% иностранцев из числа тех, кто уехал в Россию. Это подтверждают и данные, которые URA.RU предоставили в представительстве МИД России в городе Екатеринбурге. Нами зафиксировано более двух десятков обращений как от физических лиц, так и от ассоциаций, некоммерческих организаций (преимущественно касательно Германии, Польши, Скандинавских стран и других европейских государств)», — сказано в ответе представительства на запрос агентства. Там добавили, что до 2022 года подобные обращения к ним не поступали. «Большинство обратившихся — наши соотечественники, которые переехали за рубеж после 1992 года, в том числе и те, кого в детском возрасте увезли родители во время волны эмиграции. Однако имеют место и обращения этнических граждан иностранных государств», — уточнили в представительстве. В Уральском таможенном управлении также отметили рост обращений от иностранных граждан, которые перебираются на ПМЖ в Россию. Препятствия Светлана родом из Нижнего Тагила, вышла замуж за русского немца и в 1999 году переехала в Германию. Женщина говорит, что уже вскоре ей захотелось вернуться на родину, но по семейным обстоятельствам она не могла. «В последнее время стало вообще невыносимо, нас называют „русскими свиньями“. Из-за мигрантов ребенка страшно отпускать на улицу: участились изнасилования, недавно приезжие застрелили 16-летнего мальчика. Когда турки избили мою старшую дочь, мне в полиции прямо сказали: ничего поделать не можем, мигрантам нужна адаптация», — рассказала URA.RU женщина. В конце прошлого года Светлана с семьей решила перебираться в Россию. Преодолев массу препятствий, они приехали в Нижний Тагил, однако спустя два месяца вернулись обратно — в Свердловской области ей не смогли оформить документы. «Когда мы уезжали из Германии, нам в консульстве сказали: открывайте визу, поезжайте в Россию, вас там оформят на постоянное место жительства. Мы так и сделали, отдали квартиру и продали всю мебель. А в Тагиле выяснилось, что мы сделали все не так, не оформили нужных документов! Мы были вынуждены вернуться на пустое место, для нас это катастрофа, ведь мы думали, что уезжаем насовсем», — рассказала женщина. Саботаж Все собеседники URA.RU, приехавшие в Россию из разных стран и городов, указали на проблему, с которой столкнулись — работа российских посольств и консульств за рубежом. Например, Дмитрий назвал саботажем то, как российские представительства оказывают помощь желающим переехать в Россию. «Дипломаты саботируют и противостоят немцам, которые хотят уехать. Нигде нет доступной информации, в плане разъяснений общаются очень грубо. Компетентных людей, которые могут все объяснить, просто нет, программа переселенцев не работает — полная туфта», — считает Дмитрий. «Российские консульства за рубежом — это трагично. Когда моим детям были прямые угрозы, мы ждали визы пять месяцев. Люди, наши соотечественники в Германии, Польше, чувствуют себя чужими, будто они России не нужны», — говорит Евгений Ткачев. Подтверждает вышесказанное и немецкий блогер Мартин Хелд. «Никаких видимых усилий по привлечению в Россию специалистов с Запада не предпринимается. Существует множество нерешенных проблем, и на данный момент мы не видим никаких признаков того, что кто-то заинтересован в решении данного вопроса», — говорит немец. Задача Некоторые собеседники считают, что массовый исход европейцев в Россию лишь подтверждает тезис о том, что мир Запада рушится. Тем страннее, по их словам, выглядит равнодушие российских загранучреждений к проблемам иммигрантов. Один из визави заявил, что слоган — русские своих не бросают — на этом этапе буксует. «Знаете притчу о блудном сыне? Это наши русские люди. Если они заблуждались, и сначала у них было одно мнение, а сейчас другое — надо их простить и принять. Это не просто трудовые мигранты, которые там поставлены на грани выживания. Это люди, у которых есть энергия, сила, они образованные, умные, талантливые, в России не останутся без дела, будут приносить своим трудом пользу стране», — уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он добавил, что за прошлый год население России стало меньше на один миллион 300 тысяч. И если 555 тысяч из них — естественная убыль, то 800 тысяч — те, кто уехали из страны. «Мы вымираем. Государственная задача — развернуть чиновничью, аппаратную машину лицом к мигрантам, а не наоборот», — резюмировал Гусев.