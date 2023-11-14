В ГД ответили на призыв сенатора отказаться от высшего образования ради родов

Депутат Горячева: Россия не должна скатываться в Средневековье
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Государство не должно вмешиваться в личную жизнь россиян, заявила Ксения Горячева Фото:

В Госдуме ответили на призыв сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой оставить высшее образование ради рождения детей. По мнению зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, государство не должно лезть в личную жизнь россиян и возвращать страну в Средневековье.

«Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье», — передает слова Горячевой «Газета.ру». Она напомнила, что у Павловой, несмотря на высшее образование, есть трое детей, и образование не помешало ей быть матерью. Горячева подчеркнула, что государство должно стимулировать россиян заводить семью.

Сенатор Маргарита Павлова предложила перестать ориентировать девушек на высшее образование и вместо этого поощрять деторождение, утверждая, что Россия сталкивается с демографическим кризисом. По мнению сенатора, молодежь должна ориентироваться на деторождение, а не на карьеру. Она также выразила мнение, что женщины потеряли свои «женские» роли из-за стремления к карьерному росту.

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В Госдуме ответили на призыв сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой оставить высшее образование ради рождения детей. По мнению зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, государство не должно лезть в личную жизнь россиян и возвращать страну в Средневековье. «Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье», — передает слова Горячевой «Газета.ру». Она напомнила, что у Павловой, несмотря на высшее образование, есть трое детей, и образование не помешало ей быть матерью. Горячева подчеркнула, что государство должно стимулировать россиян заводить семью. Сенатор Маргарита Павлова предложила перестать ориентировать девушек на высшее образование и вместо этого поощрять деторождение, утверждая, что Россия сталкивается с демографическим кризисом. По мнению сенатора, молодежь должна ориентироваться на деторождение, а не на карьеру. Она также выразила мнение, что женщины потеряли свои «женские» роли из-за стремления к карьерному росту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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