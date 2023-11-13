Школьник зарезал женщину, чтобы скрыть убийство в Екатеринбурге

14 ноября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Парень пытался скрыть убийство своей подруги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 16-летний парень после убийства 14-летней подруги зарезал ее мать, чтобы скрыть первое преступление. Инцидент произошел 13 ноября в Железнодорожном районе, пишут в соцсетях. «Юноша зарезал свою девушку во время ссоры, а потом подкараулил ее мать и убил, чтобы скрыть следы преступления. Все произошло в квартире, где проживала девочка с мамой», — пишет telegram-канал Shot. Погибшей женщине было 62 года, она одна воспитывала дочь. После двойного убийства парень украл банковскую карточку убитой женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. Во время прогулки он рассказал товарищу о случившемся, а тот передал информацию старшему брату школьника. Силовики поймали парня, он дал признательные показания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Екатеринбурге 16-летний парень после убийства 14-летней подруги зарезал ее мать, чтобы скрыть первое преступление. Инцидент произошел 13 ноября в Железнодорожном районе, пишут в соцсетях. «Юноша зарезал свою девушку во время ссоры, а потом подкараулил ее мать и убил, чтобы скрыть следы преступления. Все произошло в квартире, где проживала девочка с мамой», — пишет telegram-канал Shot. Погибшей женщине было 62 года, она одна воспитывала дочь. После двойного убийства парень украл банковскую карточку убитой женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. Во время прогулки он рассказал товарищу о случившемся, а тот передал информацию старшему брату школьника. Силовики поймали парня, он дал признательные показания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Ответ ожидается.