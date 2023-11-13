13 ноября 2023

Школьник зарезал женщину, чтобы скрыть убийство в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, убийство, уголовник, разбой, оружие, преступление, охотничий нож, грабеж, убийца, кинжал, орудие убийства, нож, поножовщина, ножик
Парень пытался скрыть убийство своей подруги Фото:

В Екатеринбурге 16-летний парень после убийства 14-летней подруги зарезал ее мать, чтобы скрыть первое преступление. Инцидент произошел 13 ноября в Железнодорожном районе, пишут в соцсетях.

«Юноша зарезал свою девушку во время ссоры, а потом подкараулил ее мать и убил, чтобы скрыть следы преступления. Все произошло в квартире, где проживала девочка с мамой», — пишет telegram-канал Shot.

Погибшей женщине было 62 года, она одна воспитывала дочь. После двойного убийства парень украл банковскую карточку убитой женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. Во время прогулки он рассказал товарищу о случившемся, а тот передал информацию старшему брату школьника. Силовики поймали парня, он дал признательные показания.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 16-летний парень после убийства 14-летней подруги зарезал ее мать, чтобы скрыть первое преступление. Инцидент произошел 13 ноября в Железнодорожном районе, пишут в соцсетях. «Юноша зарезал свою девушку во время ссоры, а потом подкараулил ее мать и убил, чтобы скрыть следы преступления. Все произошло в квартире, где проживала девочка с мамой», — пишет telegram-канал Shot. Погибшей женщине было 62 года, она одна воспитывала дочь. После двойного убийства парень украл банковскую карточку убитой женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. Во время прогулки он рассказал товарищу о случившемся, а тот передал информацию старшему брату школьника. Силовики поймали парня, он дал признательные показания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...