Школьник зарезал женщину, чтобы скрыть убийство в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 16-летний парень после убийства 14-летней подруги зарезал ее мать, чтобы скрыть первое преступление. Инцидент произошел 13 ноября в Железнодорожном районе, пишут в соцсетях.
«Юноша зарезал свою девушку во время ссоры, а потом подкараулил ее мать и убил, чтобы скрыть следы преступления. Все произошло в квартире, где проживала девочка с мамой», — пишет telegram-канал Shot.
Погибшей женщине было 62 года, она одна воспитывала дочь. После двойного убийства парень украл банковскую карточку убитой женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. Во время прогулки он рассказал товарищу о случившемся, а тот передал информацию старшему брату школьника. Силовики поймали парня, он дал признательные показания.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
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