В микрорайоне Кургана отремонтировали мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В курганском микрорайоне Тополя отремонтировали пешеходный мост. Ранее на его состояние жаловались местные жители, в яму проваливался мальчик. Об изменениях рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Отремонтированный пешеходный мост в микрорайоне „Тополя“ <…> В июле его состояние было аварийным <…> Год назад здесь уже произошел несчастный случай — провалился мальчик», — информирует паблик движения в соцсети «ВКонтакте». На мосту были прогнившие доски и несколько дыр в них.

Информацию о состоянии моста общественники направили в администрацию. После обращения поверхность моста отремонтировали.

Ранее URA.RU публиковало список дорог и мостов, которые собираются отремонтировать в течение ближайшего времени в регионе. Среди них — несколько путепроводов на территории Кургана.