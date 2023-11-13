13 ноября 2023

В Кургане отремонтировали мост, на котором провалился ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка с Павлом Омелехиным. Екатеринбург, пешеходный мост, мост у дендрария
В микрорайоне Кургана отремонтировали мост Фото:

В курганском микрорайоне Тополя отремонтировали пешеходный мост. Ранее на его состояние жаловались местные жители, в яму проваливался мальчик. Об изменениях рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Отремонтированный пешеходный мост в микрорайоне „Тополя“ <…> В июле его состояние было аварийным <…> Год назад здесь уже произошел несчастный случай — провалился мальчик», — информирует паблик движения в соцсети «ВКонтакте». На мосту были прогнившие доски и несколько дыр в них.

Информацию о состоянии моста общественники направили в администрацию. После обращения поверхность моста отремонтировали.

Ранее URA.RU публиковало список дорог и мостов, которые собираются отремонтировать в течение ближайшего времени в регионе. Среди них — несколько путепроводов на территории Кургана.

В курганском микрорайоне Тополя отремонтировали пешеходный мост
В курганском микрорайоне Тополя отремонтировали пешеходный мост
Фото:

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В курганском микрорайоне Тополя отремонтировали пешеходный мост. Ранее на его состояние жаловались местные жители, в яму проваливался мальчик. Об изменениях рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Отремонтированный пешеходный мост в микрорайоне „Тополя“ <…> В июле его состояние было аварийным <…> Год назад здесь уже произошел несчастный случай — провалился мальчик», — информирует паблик движения в соцсети «ВКонтакте». На мосту были прогнившие доски и несколько дыр в них. Информацию о состоянии моста общественники направили в администрацию. После обращения поверхность моста отремонтировали. Ранее URA.RU публиковало список дорог и мостов, которые собираются отремонтировать в течение ближайшего времени в регионе. Среди них — несколько путепроводов на территории Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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