ФАС разберется с производителями, завышающими цены на яйца

14 ноября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

ФАС направила производителям яиц запросы о проверке Фото: Илья Московец © URA.RU Производители яиц, которые подозреваются в необоснованном завышении цен на собственную продукцию, пройдут проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом рассказали в пресс-службе федерального органа. «Служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на яйца», — говорится на официальном сайте ФАС. Там добавили, что служба проведет проверку производителей яиц, которые завышают цены на свою продукцию. Территориальные органы ФАС обратились к производителям с соответствующими запросами. Аналогичная проверка уже проводится в регионах, заключили в пресс-службе. В правительстве РФ готовятся ввести меры для борьбы с ростом цен на яйца. Министерство сельского хозяйства заявило, что намерено стабилизировать цены для потребителей и прорабатывает дополнительные регулирующие меры. В планах — разработка долгосрочных договоров с производителями для поставки продукции в торговые сети и увеличение импорта яиц из стран ЕАЭС. В связи повышением цен на яйца и масло, в России на 12% поднимутся и цены на майонез, передает Life .

Производители яиц, которые подозреваются в необоснованном завышении цен на собственную продукцию, пройдут проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом рассказали в пресс-службе федерального органа. «Служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на яйца», — говорится на официальном сайте ФАС. Там добавили, что служба проведет проверку производителей яиц, которые завышают цены на свою продукцию. Территориальные органы ФАС обратились к производителям с соответствующими запросами. Аналогичная проверка уже проводится в регионах, заключили в пресс-службе. В правительстве РФ готовятся ввести меры для борьбы с ростом цен на яйца. Министерство сельского хозяйства заявило, что намерено стабилизировать цены для потребителей и прорабатывает дополнительные регулирующие меры. В планах — разработка долгосрочных договоров с производителями для поставки продукции в торговые сети и увеличение импорта яиц из стран ЕАЭС. В связи повышением цен на яйца и масло, в России на 12% поднимутся и цены на майонез, передает Life.