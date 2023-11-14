ФАС разберется с производителями, завышающими цены на яйца

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика, птицефабрика рефтинская, производство
ФАС направила производителям яиц запросы о проверке Фото:

Производители яиц, которые подозреваются в необоснованном завышении цен на собственную продукцию, пройдут проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом рассказали в пресс-службе федерального органа.

«Служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на яйца», — говорится на официальном сайте ФАС. Там добавили, что служба проведет проверку производителей яиц, которые завышают цены на свою продукцию.

Территориальные органы ФАС обратились к производителям с соответствующими запросами. Аналогичная проверка уже проводится в регионах, заключили в пресс-службе.

В правительстве РФ готовятся ввести меры для борьбы с ростом цен на яйца. Министерство сельского хозяйства заявило, что намерено стабилизировать цены для потребителей и прорабатывает дополнительные регулирующие меры. В планах — разработка долгосрочных договоров с производителями для поставки продукции в торговые сети и увеличение импорта яиц из стран ЕАЭС. В связи повышением цен на яйца и масло, в России на 12% поднимутся и цены на майонез, передает Life.

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Производители яиц, которые подозреваются в необоснованном завышении цен на собственную продукцию, пройдут проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом рассказали в пресс-службе федерального органа. «Служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на яйца», — говорится на официальном сайте ФАС. Там добавили, что служба проведет проверку производителей яиц, которые завышают цены на свою продукцию. Территориальные органы ФАС обратились к производителям с соответствующими запросами. Аналогичная проверка уже проводится в регионах, заключили в пресс-службе. В правительстве РФ готовятся ввести меры для борьбы с ростом цен на яйца. Министерство сельского хозяйства заявило, что намерено стабилизировать цены для потребителей и прорабатывает дополнительные регулирующие меры. В планах — разработка долгосрочных договоров с производителями для поставки продукции в торговые сети и увеличение импорта яиц из стран ЕАЭС. В связи повышением цен на яйца и масло, в России на 12% поднимутся и цены на майонез, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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