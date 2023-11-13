13 ноября 2023

Стоимость бензина в ХМАО взлетела на 15%

В ХМАО за полгода бензин подорожал на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Курган, бак, бензин, автозаправка, пистолет, азс, бензин 92, бензин 95
За полгода топливо на заправках выросло в цене Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за полгода выросла стоимость бензина. Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 — более чем 15%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.

«Средняя стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 на начало ноября в ХМАО составляет 51,80 рублей. В мая его цена была на уровне 44,53 рублей. За полгода рост составил 16,3%», — следует из статистики центра.

Больше всего сейчас 92-й бензин стоит в Сургуте. В среднем за литр топлива по городу просят 53 рубля. Дешевле всего эта марка в Нижневартовске и Ханты-Мансийске — 50 рублей. Топливо марки АИ-95 тем временем за полгода подорожало на 13% — с 49 до 55 рублей. А дизель в югорских городах вырос в цене с 62 до 68 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело из-за высокой стоимости дизеля в ХМАО. Тогда антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании цен на топливо.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за полгода выросла стоимость бензина. Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 — более чем 15%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 на начало ноября в ХМАО составляет 51,80 рублей. В мая его цена была на уровне 44,53 рублей. За полгода рост составил 16,3%», — следует из статистики центра. Больше всего сейчас 92-й бензин стоит в Сургуте. В среднем за литр топлива по городу просят 53 рубля. Дешевле всего эта марка в Нижневартовске и Ханты-Мансийске — 50 рублей. Топливо марки АИ-95 тем временем за полгода подорожало на 13% — с 49 до 55 рублей. А дизель в югорских городах вырос в цене с 62 до 68 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело из-за высокой стоимости дизеля в ХМАО. Тогда антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании цен на топливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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