Стоимость бензина в ХМАО взлетела на 15%

В Ханты-Мансийском автономном округе за полгода выросла стоимость бензина. Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 — более чем 15%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.
«Средняя стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 на начало ноября в ХМАО составляет 51,80 рублей. В мая его цена была на уровне 44,53 рублей. За полгода рост составил 16,3%», — следует из статистики центра.
Больше всего сейчас 92-й бензин стоит в Сургуте. В среднем за литр топлива по городу просят 53 рубля. Дешевле всего эта марка в Нижневартовске и Ханты-Мансийске — 50 рублей. Топливо марки АИ-95 тем временем за полгода подорожало на 13% — с 49 до 55 рублей. А дизель в югорских городах вырос в цене с 62 до 68 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело из-за высокой стоимости дизеля в ХМАО. Тогда антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании цен на топливо.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.