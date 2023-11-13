Жена челябинского губернатора Текслера заявила, что сила женщины в эмоциях

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина считает, что сила женщины в ее эмоциональности и неравнодушии. Об этом супруга губернатора заявила 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево Урала», передает корреспондент URA.RU.
«Наверно, в том, что женщина эмоциональное существо — и есть наша сила. В этом и есть наша эффективность. Весь мир увидел, что такое настоящая русская женщина, после объявления СВО. Мне кажется, все женщины ни на минуту не сомневались и обрывали телефоны с вопросами: „Как помочь? Что мы можем сделать?“», — заявила Текслер в ходе пленарной сессии.
Жена губернатора отметила, что несмотря на то, что форум посвящен продуктивности, женщинам не стоит забывать о семье, себе и своих детях. Текслер также рассказала о своей поездке «за ленточку». Она назвала отправку в зону СВО необходимостью для нее, как для гражданки своей страны. Во время передачи груза супруга губернатора жила в подземных блиндажах вместе с бойцами. Тогда участники СВО предоставили список своих жен и матерей, попросив обзвонить их и передать теплые слова. Супруги Текслеры разделили список между собой и связались с каждой лично.
«Надо уметь делить свое время и свое сердце. Сердце можно разделить на бесконечное количество частей, от этого оно не пострадает, а любви будет больше», — заключила Текслер.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.