Жена челябинского губернатора рассказала о поездке в зону СВО. Фото

05 марта 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер привезла на фронт миноискатели, квадрокоптеры, тепловизоры, инструменты, форму и многое другое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жена челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о поездке в зону СВО. Отчет о поездке она опубликовала в соцсетях. «Прибыв в зону СВО, мы отправились к нашим артиллеристам, в 400 САП 90-й гвардейской танковой дивизии. Первым делом ребята разгрузили пять машин „Урал“ с гуманитаркой. Мы отработали заявки, что присылали нам воины. От губернатора Челябинской области Алексея Текслера привезли квардрокоптеры „Мавик-3“, уже перепрошитые; тепловизоры, коллиматоры, акустические наушники и миноискатели, 250 комплектов формы, плюс экипировка-разгрузки, бронежилеты и т. д.», — написала Текслер на своей странице соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора сообщила также, что от своей организации — «Фонда 2020» — привезла по заявкам военнослужащих: бензопилы с расходниками, раскладушки, спутниковую тарелку, инструменты, защитную пленку, термоизоляцию для окопов и блиндажей, бензогенераторы, жгуты и 400 штук окклюзионных пластырей. «Ну, конечно, сигареты ребятам и вкусняшки. Земляки из Еткуля помогли с приобретением трактора, назвали «Еткулец»! Его мы везли по частям, собирали на месте. «Ребята очень чувствуют поддержку гражданских. И искренне благодарят за все. Ведь все вместе мы приближаем нашу победу», — сообщила Теслер. Как уже сообщало URA.RU, сегодня, 5 марта, Ирина Текслер сообщила о своей поездке в Донбасс в зону СВО. Развернутый отчет о поездке она пообещала дать позже, и сегодня же выполнила свое обещание. Это первая поездка Ирины Текслер в зону спецоперации Фото: страница Ирины Текслер соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Ирины Текслер соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Ирины Текслер соцсети «ВКонтакте» Среди вещей, переданных военным — 250 комплектов формы Фото: страница Ирины Текслер соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о поездке в зону СВО. Отчет о поездке она опубликовала в соцсетях. «Прибыв в зону СВО, мы отправились к нашим артиллеристам, в 400 САП 90-й гвардейской танковой дивизии. Первым делом ребята разгрузили пять машин „Урал“ с гуманитаркой. Мы отработали заявки, что присылали нам воины. От губернатора Челябинской области Алексея Текслера привезли квардрокоптеры „Мавик-3“, уже перепрошитые; тепловизоры, коллиматоры, акустические наушники и миноискатели, 250 комплектов формы, плюс экипировка-разгрузки, бронежилеты и т. д.», — написала Текслер на своей странице соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора сообщила также, что от своей организации — «Фонда 2020» — привезла по заявкам военнослужащих: бензопилы с расходниками, раскладушки, спутниковую тарелку, инструменты, защитную пленку, термоизоляцию для окопов и блиндажей, бензогенераторы, жгуты и 400 штук окклюзионных пластырей. «Ну, конечно, сигареты ребятам и вкусняшки. Земляки из Еткуля помогли с приобретением трактора, назвали «Еткулец»! Его мы везли по частям, собирали на месте. «Ребята очень чувствуют поддержку гражданских. И искренне благодарят за все. Ведь все вместе мы приближаем нашу победу», — сообщила Теслер. Как уже сообщало URA.RU, сегодня, 5 марта, Ирина Текслер сообщила о своей поездке в Донбасс в зону СВО. Развернутый отчет о поездке она пообещала дать позже, и сегодня же выполнила свое обещание.