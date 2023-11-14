Абакар Абакаров объявлен в розыск, пишет Readovka
Админа удаленного telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова объявили в розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ.
«Абакара Абакарова объявили в розыск», — пишет telegram-канал Readovka. Там добавили, что не сообщается, по какой именно статье Уголовного кодекса он разыскивается.
Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщал, что этот telegram-канал «Утро Дагестан» имеет отношение к организации погрома в аэропорту Махачкалы. Канал также активно распространял ложные сведения о предполагаемом приезде беженцев из Израиля в Республику Дагестан.
Данные Абакара Абакарова
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