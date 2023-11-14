Владельца telegram-канала «Утро Дагестан» объявили в розыск. Скрин

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Абакар Абакаров объявлен в розыск, пишет Readovka Фото:

Админа удаленного telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова объявили в розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ.

«Абакара Абакарова объявили в розыск», — пишет telegram-канал Readovka. Там добавили, что не сообщается, по какой именно статье Уголовного кодекса он разыскивается.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщал, что этот telegram-канал «Утро Дагестан» имеет отношение к организации погрома в аэропорту Махачкалы. Канал также активно распространял ложные сведения о предполагаемом приезде беженцев из Израиля в Республику Дагестан.

Данные Абакара Абакарова
Данные Абакара Абакарова
Фото:

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Админа удаленного telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова объявили в розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД РФ. «Абакара Абакарова объявили в розыск», — пишет telegram-канал Readovka. Там добавили, что не сообщается, по какой именно статье Уголовного кодекса он разыскивается. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщал, что этот telegram-канал «Утро Дагестан» имеет отношение к организации погрома в аэропорту Махачкалы. Канал также активно распространял ложные сведения о предполагаемом приезде беженцев из Израиля в Республику Дагестан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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