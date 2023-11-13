В Курганской области на треть сократят расходы бюджета на медицину. Скрин

14 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Курганские власти в 2024 году планируют сократить расходы на здравоохранение на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области планируется сократить на 30% объем расходов на здравоохранение. Об этом во время эфира в группе «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте» сообщил лидер реготделения КПРФ Виктор Зырянов, со ссылкой на проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». «К концу года по разделу здравоохранения — 4,7 млрд планируются расходы. А прогноз на 2024 — снижение расходов до 3,1 млрд. Тоже самое самое в 2025, а в 2026 году — 2,5 млрд. Вот так мы будем жить, лечиться в Курганской области. Будем выступать категорически против, чтобы наши основные разделы, которые требуют увеличения расходов, уменьшались», — отметил Зырянов. Также он сообщил, что не будет голосовать в поддержку проекта бюджета на заседании облдумы 15 ноября. По открытым данным с сайта областной думы, расходы на здравоохранение сократятся с 4,379 млрд до 3,106 млрд рублей в 2024. В последующие годы финансирование данной сферы составит 3455,2 и 2547,7 миллиарда. Лидер курганской КПРФ также зачитал раздел расходов на образование и отметил, что в 2024 году на образование потратят 17,8 млрд, но с 2025 года планируется снижение расходов на образование до 14 млрд, а в 2026 — до 12,6 млрд рублей. И указал на снижение бюджета на расходы в сфере ЖКХ. Информация из документа проекта с сайта областной думы также подтверждает, что бюджет на данные направления планируется сократить. Ранее URA.RU писало, что курганские власти в 2023 предлагали сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составляла 62 млрд 895 млн рублей. Сэкономить планировалось за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам, а также на поддержке сельского хозяйства и субсидиях местным бюджетам. В Курганской области планируется сокращение расходов на здравоохранение, а также на ЖКХ и образование в 2025-26 годах Сайт: Курганская областная дума, http://www.finupr.kurganobl.ru/dokuments/bud/grd/budgrd2024_2025-2026.pdf Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области планируется сократить на 30% объем расходов на здравоохранение. Об этом во время эфира в группе «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте» сообщил лидер реготделения КПРФ Виктор Зырянов, со ссылкой на проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». «К концу года по разделу здравоохранения — 4,7 млрд планируются расходы. А прогноз на 2024 — снижение расходов до 3,1 млрд. Тоже самое самое в 2025, а в 2026 году — 2,5 млрд. Вот так мы будем жить, лечиться в Курганской области. Будем выступать категорически против, чтобы наши основные разделы, которые требуют увеличения расходов, уменьшались», — отметил Зырянов. Также он сообщил, что не будет голосовать в поддержку проекта бюджета на заседании облдумы 15 ноября. По открытым данным с сайта областной думы, расходы на здравоохранение сократятся с 4,379 млрд до 3,106 млрд рублей в 2024. В последующие годы финансирование данной сферы составит 3455,2 и 2547,7 миллиарда. Лидер курганской КПРФ также зачитал раздел расходов на образование и отметил, что в 2024 году на образование потратят 17,8 млрд, но с 2025 года планируется снижение расходов на образование до 14 млрд, а в 2026 — до 12,6 млрд рублей. И указал на снижение бюджета на расходы в сфере ЖКХ. Информация из документа проекта с сайта областной думы также подтверждает, что бюджет на данные направления планируется сократить. Ранее URA.RU писало, что курганские власти в 2023 предлагали сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составляла 62 млрд 895 млн рублей. Сэкономить планировалось за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам, а также на поддержке сельского хозяйства и субсидиях местным бюджетам.