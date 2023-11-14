Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян не сможет присутствовать на саммите, передает пресс-служба Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

«Премьер Армении проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ», — приводит слова премьера пресс-служба. Пашинян надеется, что коллеги по ОДКБ отнесутся к такому решению с пониманием.

В конце сентября Пашинян говорил, что ОДКБ не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе. В мае премьер грозился вывести Армению из ОДКБ.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявили в пресс-службе правительства. «Премьер Армении проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ», — приводит слова премьера пресс-служба. Пашинян надеется, что коллеги по ОДКБ отнесутся к такому решению с пониманием. В конце сентября Пашинян говорил, что ОДКБ не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе. В мае премьер грозился вывести Армению из ОДКБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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