Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Никол Пашинян не сможет присутствовать на саммите, передает пресс-служба
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявили в пресс-службе правительства.
«Премьер Армении проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ», — приводит слова премьера
В конце сентября Пашинян говорил, что ОДКБ не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе. В мае премьер грозился вывести Армению из ОДКБ.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!