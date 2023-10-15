Жителей ЯНАО с симптомами ОРВИ тестируют на коронавирус

Для жителей ЯНАО с симптомами ОРВИ проводят тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Такое решение было принято из-за резкого роста заболеваемости вирусными инфекциями.
«В регионе начался сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной. Для оперативного выявления COVID-19 в больницах округа проводится тестирование всех пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ», — рассказали в пресс-службе.
Там же добавили, что в этом месяце в регионе выявили 158 случаев заболевания COVID-19, лечение получают 104 жителя. В больницах для диагностики вирусной инфекции задействованы 15 лабораторий, результаты появляются уже спустя сутки. Кроме того, 325 тысяч жителей вакцинировались, во всех больницах соблюдается массовый режим. «У нас имеется достаточное количество отечественного препарата „Конвасэл“ для профилактики коронавирусной инфекции — 6 700 доз. Ведутся работы по закупке еще 13 тысяч доз вакцины, новая поставка ожидается в декабре», — отметил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков. Т
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО число заболевших коронавирусом выросло в шесть раз. В Новом Уренгое ввели масочный режим и измерение температуры для работников детских садов.
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