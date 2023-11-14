Банк России выпустил монеты, посвященные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиву». Видео

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Монета, посвященная ФК ЦСКА
Монета, посвященная ФК ЦСКА Фото:

Банк России выпустил памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт». На них изображены три российских ФК: ЦСКА, «Динамо» и «Локомотоив».

«Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии „Российский спорт“», — сообщает банк на своем сайте. Там добавили, что тираж монет составляет 10 тысяч штук на каждую. Данными монетами можно расплатиться без ограничений.

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Банк России выпустил памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт». На них изображены три российских ФК: ЦСКА, «Динамо» и «Локомотоив». «Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии „Российский спорт“», — сообщает банк на своем сайте. Там добавили, что тираж монет составляет 10 тысяч штук на каждую. Данными монетами можно расплатиться без ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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