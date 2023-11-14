Монета, посвященная ФК ЦСКА
Банк России выпустил памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт». На них изображены три российских ФК: ЦСКА, «Динамо» и «Локомотоив».
«Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии „Российский спорт“», — сообщает банк на своем
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