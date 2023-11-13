13 ноября 2023

На месте бывшей парковки курганского ЦУМа появилась остановка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановка «Троицкая площадь» теперь расположена на бывшей парковке «Зауральского торгового дома»
Остановка «Троицкая площадь» теперь расположена на бывшей парковке «Зауральского торгового дома» Фото:

В Кургане у здания «Зауральского торгового дома» со стороны улицы Ленина по направлению движения к улице Климова подрядчик мэрии завершил установку автобусной остановки. Об этом URA.RU сообщил корреспондент, находящийся на заново благоустроенной территории.

«Установлен остановочный пункт „Троицкая площадь — Дом торговли“. На нем уже есть аншлаг с указанием маршрутов и их графиками движения», — сообщил корреспондент. Также он отметил, что рядом с остановкой никто не пытается парковаться — здесь это запрещено.

На аншлаге, установленном на остановке, указано, что маршрутов городского общественного транспорта здесь будет ездить три. Это автобусный маршрут № 11 с конечной остановкой «п.Теплый Стан», № 16 с конечной остановкой «мкр. Тополя» и № 46 с конечной остановкой «мкр. Глинки».

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана предупредила водителей, что планируется запретить остановку и стоянку транспорта по улице Ленина на участке от Климова до Куйбышева. Ограничение распространяется и на проезд вдоль «Зауральского торгового дома».

Парковка в «кармане» для заезда общественного транспорта запрещена
Парковка в «кармане» для заезда общественного транспорта запрещена
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В Кургане у здания «Зауральского торгового дома» со стороны улицы Ленина по направлению движения к улице Климова подрядчик мэрии завершил установку автобусной остановки. Об этом URA.RU сообщил корреспондент, находящийся на заново благоустроенной территории. «Установлен остановочный пункт „Троицкая площадь — Дом торговли“. На нем уже есть аншлаг с указанием маршрутов и их графиками движения», — сообщил корреспондент. Также он отметил, что рядом с остановкой никто не пытается парковаться — здесь это запрещено. На аншлаге, установленном на остановке, указано, что маршрутов городского общественного транспорта здесь будет ездить три. Это автобусный маршрут № 11 с конечной остановкой «п.Теплый Стан», № 16 с конечной остановкой «мкр. Тополя» и № 46 с конечной остановкой «мкр. Глинки». Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана предупредила водителей, что планируется запретить остановку и стоянку транспорта по улице Ленина на участке от Климова до Куйбышева. Ограничение распространяется и на проезд вдоль «Зауральского торгового дома».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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