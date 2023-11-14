Суд разрешил челябинцу погасить долги экс-губернатора Дубровского по налогам

Сам Борис Дубровский давно живет за пределами России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области разрешил погасить задолженность экс-губернатора Бориса Дубровского перед ФНС жителю Челябинской области Денису Кашигину. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Кашигин Денис Борисович обратился с заявлением о намерении удовлетворить (погасить) требования уполномоченного органа РФ к должнику об уплате обязательных платежей включенных в реестр требований кредиторов. 13 ноября суд принял определение об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей в полном объеме», — говорится на сайте суда. В тот же день суд включил Межрайонную инспекцию ФНС №16 по региону в реестр кредиторов экс-главы области.

Дубровский задолжал Межрайонной инспекцией ФНС №16 31,8 тысячи рублей. Кашигин должен будет внести эту сумму вместо него в течение пяти дней после вынесения решения.

Дубровского признали банкротом 19 июля по иску внешнего управляющего бывшим семейным активом, ПО «Монтажник». Сама компания обанкротилась летом 2020 года. Также финансово несостоятельным стал сын экс-чиновника, Александр Дубровский.

Его отец покинул Россию после досрочной отставки, представители его семьи со СМИ не общаются. Кашигин, согласно СБИС, значится конкурсным управляющим ряда обанкротившихся фирм. На звонок URA.RU он не ответил.